地質專家開挖花蓮玉里斷層 少見平移左移斷層活動估達千年以上

花蓮玉里斷層是少見的平移斷層，為更了解該斷層，國科會委託國立台灣大學、東華大學等地質專家研究團隊，在玉里鎮民廣場挖掘平移斷層槽溝。團隊發現玉里斷層具有左移特性，尤其去年918地震後，斷層更位移20公分，玉里鎮公所盼未來此地做為地質公園，成為具有教育意義的場所。

玉里斷層是經濟部中央地質調查所公告的第一類活動斷層之一，曾於1951年11月25日發生地震，玉里鎮發現多處地表位移破裂跡象，時隔71年，於2022年9月18日再次發生規模6.8強震，地表破裂位置幾乎與上次一致，斷層從瑞穗鄉瑞良村向南延伸至玉里鎮長良里，長約26公里。

中華民國應用地質技師公會全國聯合會今天於玉里鎮辦理「斷層地質調查參訪活動」，鎮長龔文俊表示，地震的風險可以預防，在研究團隊開挖調查下，更了解地震板塊動向，讓未來願意到玉里安居的民眾能安心，也提供玉里鎮建設施政重要指標，盼未來有機會改為地質公園。

台灣大學地質科學系助理教授王昱組成研究團隊，自918地震發生隔日，進駐玉里鎮活動斷層地質調查，今年4月經玉里鎮公所同意後，在玉里鎮民廣場斷層隆起的鼓包（壓力脊）處，挖掘3公尺深斷層槽溝，成功地在地下地層中發現玉里斷層左移特性的證據，水平錯動位移量側到最大的紀錄長達20公分。

王昱指出，槽溝可看到玉里斷層已持續活動幾千年，也發現淺部破裂型態，以及破裂帶等，基本上看到底下玉里鎮的沖積扇歷史層有變形，表面土層也有地震斷層錯位現象，代表過去發生幾千次的地震，顯示斷層活動可推估達千年以上。