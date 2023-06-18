極端乾旱頻發生 綠盟2建議呼籲揭露耗水大戶資料

隨著極端乾旱愈常發生，能否有效運用有限水資源，對企業存續日益重要。環團綠盟指出，透過資料顯示，石化業與鋼鐵業仍有4成企業未揭露總取水量比例，而除水泥業，其他行業別企業揭露回收水使用量比例不到一半，呼籲企業應強化資訊公開，政府也應揭露耗水大戶用水資料。

綠盟表示，用水大戶能否抑制用水量，減少對水資源的衝擊，也影響日常用水能否穩定。為讓大眾更了解企業永續表現而建置了「ESG檢測儀」網站，收集上市櫃企業永續報告揭露的60幾項資料，包含用水資料，其中最重要的指標為企業用水量、企業回收水使用狀況。

綠盟指出，針對2020年特定產業別企業永續報告書用水量揭露狀況，石化業揭露比率為60％、化工業73％、鋼鐵業58％、水泥業80％、半導體業75％，顯示石化業及鋼鐵業仍有4成企業尚未揭露；回收水使用量揭露部分，除水泥業達60％，其餘行業別揭露比例均不到5成，可見台灣企業在水資源資訊揭露上仍有努力空間。

綠盟說，GRI準則要求企業永續報告書說明在「水資源壓力地區」的取水量，但因台灣全境都沒被輸水道水源風險地圖（Aqueduct Water Risk Atlas）納入水資源壓力地區，許多企業在報告書中都以類似「本公司廠區皆不位於水資源壓力地區」方式簡單說明，這樣的宣稱恐與台灣民眾，特別是中南部民眾感受相去甚遠。

綠盟說，其實在輸水道水源風險地圖中，也將旱季的台灣列為水風險跨年度變化的中高風險地區，因此認為，企業只要有在近幾年發生過乾旱的地區設廠，都應揭露在這些地區的取水量，並評估對該地區用水的衝擊。

綠盟表示，目前政府並未公開企業用水資料，使大眾無法了解企業用水造成多少衝擊、對水資源的管理是否有效，也讓積極節約用水的企業難以被凸顯，節水成效不彰的企業也得不到警告，認為企業端應強化資訊公開，將所有廠區與辦公設施用水都納入計算並說明。

而政府端也應以工廠為單位，揭露耗水大戶的用水資料，讓民眾能確實監督容易發生乾旱地區的用水大戶，是否努力在抑制自身對在地水資源的衝擊。