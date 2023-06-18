「就算大雨讓整座城市顛倒，公司還是算你遲到！」10大下雨天最討厭的事 你都中了嗎？

每次下雨你也會心情煩躁嗎？

台灣5月、6月面臨梅雨季節，雖然可以為全台各地帶來可觀的降雨量，補充水庫一整年所需用水，不過濕答答的天氣常常讓許多人感到非常煩躁，不論是要穿雨衣、穿雨鞋全副武裝騎車出門，走在路上撐傘被汽車濺起的水花淋成落湯雞，還是回到家發現飛蟻充斥各個角落，都會讓所有人崩潰指數直接爆表。

說到下雨最讓你害怕什麼呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來盤點10大網友在下雨天最討厭遇到的事有哪些！

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No.10 行車視線模糊變差

下雨天除了要擔心天雨路滑，大雨下得又快又急，不少駕駛人也會擔心雨刷的速度跟不上降雨的速度，行車視線模糊不清，若是稍微分神很容易發生車禍。不論是開車還是騎車，下雨天都要放慢速度才能避免意外發生。

網友也透露下雨天很怕行車視線不佳，「有的道路標線真的不清楚，無關視力問題」、「地上的標線全被積水反光吃掉了」、「有時候真的會因為LED路燈而看不見」、「就是慢慢開，視力再好也沒辦法完全看清楚」、「前檔沒貼隔熱紙，雨天真的視線不佳，標線也不清楚，只能放慢車速」。

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No.9 衣服床單晾不乾

你也很常在準備要洗家裡的衣服時，發現天公不作美降下豪雨嗎？若是太陽公公沒有露臉，加上家裡沒有烘衣機，用洗衣機洗完的衣服直接掛在陽台曬衣架上晾乾，衣服在潮濕的環境下容易產生霉味，也就等於你完全是白洗衣服了。

許多過來人經驗分享，「我的衣服還曬在陽台，悲鳴」、「雨天不洗衣服，潮濕又不易乾」，也有人建議萬不得已的做法，「吊在房間內用除濕機除濕」、「除濕機加風扇，大概半天左右會乾」、「室內陰乾專用洗衣精+電扇或除濕」、「我用烘被機也很好用，只是會很熱」。

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No.8 騎車穿脫雨衣超麻煩

如果你是自己騎機車上下班的上班族，出門時剛好碰到雨天，就勢必得打開後車廂、穿上雨衣，騎到公司或返回住家後，還要再把雨衣脫下來晾乾，一來一回穿了又要脫下來，真的會讓急性子的人頓時失去耐心啊！

日前有男騎士因為騎到一半下大雨，便直接把機車停到旁邊穿雨衣，沒想到卻被路人舉發「在劃有紅線路段臨停」，他氣不過PO上臉書社團，網友紛紛傻眼表示「這樣也要檢舉」、「下雨穿雨衣也不行？檢舉的人吃飽太閒」，但也有網友建議「紅線真的不能停啦，會畫紅線基本上有他的理由，躲遠點穿雨衣吧」。

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No.7 上下班塞車易遲到

假日下雨可以宅在家裡，不過若是平日要上班，那就得要做好塞在車陣中的準備！許多上班族怕下雨天麻煩，都會選擇開自家用車出門，原本騎機車的人也會選擇搭乘公車等大眾運輸工具，開車時因為怕路面溼滑，駕駛人大多放慢行車速度，所以下雨時才總是會面臨塞車窘境。

網友回想起塞車過往也表示，「大家都開車出門，各個紅綠燈完，車子啟動延遲時間相加變多，又因為市區紅綠燈多，就塞惹」、「雨天就大家都想開車出門啊，不管國道還是平面道路」、「雨天視線模糊，大家都開很慢吧」。

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No.6 走到哪都怕滑倒

你也有下雨天走路滑倒的經驗嗎？滂沱的雨勢造成路面出現積水，原本平坦的磁磚也因為雨水變得濕滑，路過的行人稍有一個不慎就有可能滑倒，年輕人幸運的話只有輕微瘀青或擦傷，但假如爺爺奶奶滑倒，骨頭退化的情況下也容易導致受傷骨折。

網友也分享下雨天滑倒慘痛經驗，「那時每天下雨，所以地板都很滑，我因為趕路在路上滑倒，是那種屁股朝地、四腳朝天的滑倒，瞬間我腳是麻的！麻到我自己無法站起來」、「下雨天在樓梯滑倒，社死是一回事，但是摔到的地方很痛...」、「比起屁股瘀血，我的羞恥心覺得更痛」。

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No.5 濕氣太重長香菇

台灣處於潮濕悶熱的氣候，因為東北季風、西南季風、鋒面、熱帶性低氣壓帶來雨勢，容易導致家裡常常出現濕氣太重，需要擺放除濕機除濕的情況，若是住在靠海或常常下雨的地區，還有可能會在角落長出許多香菇，讓不少台灣人非常頭疼。

許多人對於下雨時變得潮濕很有感，「濕氣，呼吸道到皮膚全部惡化中」、「趕緊開除濕機，4坪房間半天就3到4公升水」、「趕緊開了冷氣的除濕功能，但上班出門的時候也沒辦法一直開著，害我現在看到家裡木頭的東西就很害怕...」。

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No.4 心情煩躁、悶悶不樂

如果看到太陽升起會讓人感到開心，那麼下雨對於大多數人來說可能會感到心情煩躁、悶悶不樂！像是一般人碰到陰雨連綿時，早上容易犯睏無法起床，甚至會出現情緒低落、焦慮抑鬱的情況，因為下雨無法出門，也會導致活動力大幅降低。



曾有鄉民在PTT上表示下雨多少會影響心情，掀起不少人共鳴，「很煩很不爽，都要發霉了」、「沒要出門的話下雨最棒，有要出門時就覺得下雨很討厭」、「下雨下久了心情很悶又很差」、「心情很差，濕氣好重」、「基隆人很憂鬱」。

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No.3 衣服鞋子全淋濕

下雨出門在外，常常會碰到雨滴不會垂直落下，而是從四面八方繞過雨傘打在衣服的狀況，如果這時候剛好穿著新買的鞋子踩過水窪，那麼等到走到公司或是目的地的時候，通常你已經從頭到腳全部淋濕，變成標準的「落湯雞」了。

多數人對於撐傘還是淋到雨也無奈表示，「每次下大雨去上班，鞋子都整個濕透，超煩...」、「暴雨就直接穿拖鞋到公司才換了，不然什麼鞋都會濕」、「鞋襪全濕，大崩潰」、「不得不出門，如果不小心又淋濕真的很痛苦...」。

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No.2 積雨成災、淹水

中央氣象局針對颱風、梅雨季發布豪大雨特報，全台地勢較低漥的地區若是沒有做好疏洪措施，或是地下水開挖過度導致地層下陷，湍急的雨水、洪水排不出去，就容易積雨成災、淹水，嚴重還會造成家中的傢俱底部泡爛，汽車泡在水裡也會變成泡水車。

其中汐止區因為常常淹水成為網路上熱門討論話題，「那個涵洞地勢過低，無解」、「汐止沒淹到二樓哪叫淹水」、「若瞬間暴雨傾盆，還是在劫難逃」、「瞬間雨量大於排水系統預設值本來就會積水，重點在於雨停後的退水速度正不正常」。

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No.1 戶外活動全喊卡

下大雨最讓人掃興的莫過於戶外活動全部都得喊卡！舉例來說，像是大家很喜歡揪親朋好友到山上露營，或是和閨蜜到一座清幽的公園野餐聊天，沒有陽光普照的好天氣，不僅要臨時取消，還會害得原本滿懷期待的好心情直接大打折扣。



網友對於下雨天出去旅遊坦言，「我個人是非常討厭下雨天出門」、「我討厭下雨天出門，雨很大就會取消，但會提早通知」、「出門時正在下大雨，我會先問朋友是否要改時間」、「有一次跟朋友約去墾丁，因為雨太大，我們兩個有共識就取消了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月16日至2023年06月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『下雨天最討厭的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統