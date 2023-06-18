國5今天不實施北向高乘載 端午節連假車流尖峰時段曝光

高速公路局表示，昨天因端午節調整放假補班，今天不實施國5北向高乘載管制，仍會視國5北向實際交通狀況，機動實施匝道儀控管制，及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人多加配合。

周四就是端午節，今年端午節連假為期4天，高公局表示，研判國5北向車流尖峰時段將分散在第2天至第4天。第2天車流尖峰時段為下午至夜間、第3天為上午至夜間、第4天為上午至傍晚。

高公局說，為有效提供雪山隧道尖峰時段的人旅次服務容量，高公局規畫在連假第3天及第4天實施國5北向高乘載管制措施。時間由以往的下午14時至晚上21時，提早為下午13時至18時。建議這幾天規畫由東部北向的用路人，利用上午9時前行駛國5，或改走台9線。