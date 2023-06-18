國5今天不實施北向高乘載 端午節連假車流尖峰時段曝光
高速公路局表示，昨天因端午節調整放假補班，今天不實施國5北向高乘載管制，仍會視國5北向實際交通狀況，機動實施匝道儀控管制，及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人多加配合。
周四就是端午節，今年端午節連假為期4天，高公局表示，研判國5北向車流尖峰時段將分散在第2天至第4天。第2天車流尖峰時段為下午至夜間、第3天為上午至夜間、第4天為上午至傍晚。
高公局說，為有效提供雪山隧道尖峰時段的人旅次服務容量，高公局規畫在連假第3天及第4天實施國5北向高乘載管制措施。時間由以往的下午14時至晚上21時，提早為下午13時至18時。建議這幾天規畫由東部北向的用路人，利用上午9時前行駛國5，或改走台9線。
高公局呼籲用路人，上路前務必檢查車況，避免發生車輛故障影響行車安全與順暢，並請養足精神再上路。另新冠肺炎防疫措施鬆綁後，各服務區駕駛人休息室已恢復使用，駕車途中如感覺疲勞，可至服務區休息後再出發。
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