快訊

公立學校不受信賴 日本瘋國際學校 大陸小孩也來搶讀

MLB／大谷翔平23轟獨居全壘打王 生涯150轟亞洲第3人

唱紅「愛你一萬年」、「娜魯灣情歌」 原住民歌王萬沙浪病逝享壽74歲

國5今天不實施北向高乘載 端午節連假車流尖峰時段曝光

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
端午節連假第3天及第4天將實施國5北向高乘載管制措施。時間由以往的下午14時至晚上21時，提早為下午13時至18時。示意圖。本報資料照片
端午節連假第3天及第4天將實施國5北向高乘載管制措施。時間由以往的下午14時至晚上21時，提早為下午13時至18時。示意圖。本報資料照片

高速公路局表示，昨天因端午節調整放假補班，今天不實施國5北向高乘載管制，仍會視國5北向實際交通狀況，機動實施匝道儀控管制，及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人多加配合。

周四就是端午節，今年端午節連假為期4天，高公局表示，研判國5北向車流尖峰時段將分散在第2天至第4天。第2天車流尖峰時段為下午至夜間、第3天為上午至夜間、第4天為上午至傍晚。

高公局說，為有效提供雪山隧道尖峰時段的人旅次服務容量，高公局規畫在連假第3天及第4天實施國5北向高乘載管制措施。時間由以往的下午14時至晚上21時，提早為下午13時至18時。建議這幾天規畫由東部北向的用路人，利用上午9時前行駛國5，或改走台9線。

高公局呼籲用路人，上路前務必檢查車況，避免發生車輛故障影響行車安全與順暢，並請養足精神再上路。另新冠肺炎防疫措施鬆綁後，各服務區駕駛人休息室已恢復使用，駕車途中如感覺疲勞，可至服務區休息後再出發。

端午節連假國道高乘載管制。圖／高公局提供
端午節連假國道高乘載管制。圖／高公局提供

高乘載管制 端午節 國道 塞車

延伸閱讀

今起熱爆 端午節清晨中南部降雨機會大 周六天氣再好轉

端午節補班日雷雨交加 氣象局發佈中部大雨特報

端午招好運！命理師教「開運旺財」6大招 這時去霉運效果最好

4天連假要來了！中市22日端午節改「定時定點」垃圾收運

相關新聞

台鐵擬漲票價 挨轟甩鍋公司化

台鐵凍漲票價廿八年，除了票價過低、承擔偏遠不賺錢路線外，近年來又因疫情衝擊，運量明顯下滑，截至去年，負債高達近四千億元，...

梅雨季5波鋒面緩解旱象 吳德榮：未來一周很熱 恐飆逾37度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天至周五滯留鋒在長江流域至北部海面一帶南北...

高溫上看36度 端午連假好熱、留意午後雷陣雨

中央氣象局發布高溫資訊，西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

吃多恐成癮中毒！盤點巴比妥藥物可能造成的七大危害

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「巴比妥藥物危害」相關話題的網路聲量，帶您了解巴比妥藥物可能帶來的七大危害有哪些。

1200月票 基隆通勤雙北省5-7成

1200都會通月票7月1日上路，交通部長王國材昨到基隆火車站視察，要求台鐵加強閘門測試避免卡關，指基隆民眾通勤到雙北地區...

台鐵電力設備異常？ 南部路段部分列車一度延遲

根據「合鐵事故通報平台」臉書粉專，台鐵因南部地區發生電力設備異常，南部路段部分列車將有所延遲，請留意車站廣播及列車資訊看...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦