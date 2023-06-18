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今起熱爆 端午節清晨中南部降雨機會大 周六天氣再好轉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天水氣再減少，由陰時多雲轉為多雲到晴。內陸地區、背風側的北部、花東縱谷等區域溫度較高，有34-36度的高溫機會。本報資料照片
今天水氣再減少，由陰時多雲轉為多雲到晴。內陸地區、背風側的北部、花東縱谷等區域溫度較高，有34-36度的高溫機會。本報資料照片

嘉義昨天下午出現漏斗雲，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天西南風所帶來的水氣仍多，午後中南部地區有熱對流發展，除了造成局部的大雷雨，嘉義甚至有漏斗雲出現。北部因為熱力條件比較差，反而沒有太明顯的午後熱對流發展。

今天仍然是西南風環境，隨著太平洋高壓勢力西伸，大氣結構慢慢變得比較穩定，水氣也會再減少，天氣由陰時多雲轉為多雲到晴。

清晨到上午迎風面的中南部有零星短暫雨機會，午後山區則有熱對流發展，午後降雨區域較偏向中北部、東北部山區附近。

溫度方面，內陸地區、背風側的北部、花東縱谷等區域溫度較高，有34-36度的高溫機會。

柯聿寧說，預估明天到周四長江流域到北部海面仍有鋒面活動，仍帶動偏南到西南風北上，台灣大致都位於西南風環境內。周四之前太平洋高壓勢力較往西延伸，降雨都較昨天來得少一些，天氣大致是清晨中南部偶有短暫雨、午後山區局部對流雨的型態。到山區附近活動仍需留意午後是否有熱對流發展、帶來雷陣雨天氣。

整體的溫度還會再升高，柯聿寧說，西半部內陸、大台北地區、東半部背風側容易有35-36度，甚至是以上的高溫，白天外出要做好防曬準備、適時補充水分以免中暑。

周四端午節連假開始，柯聿寧表示，周四鋒面略接近北部海面，雖然結構減弱，但環境水氣將略增多、太平洋高壓勢力稍往東退，清晨中南部的降雨將會稍增，午後山區的熱對流較旺盛。

柯聿寧說，周五也是類似較不穩定的天氣，周六起太平洋高壓勢力來到日本南方附近，將帶來東南風環境，轉為各地晴時多雲、午後西半部近山地區有局部熱對流降雨的夏季天氣型態。

今天水氣再減少，由陰時多雲轉為多雲到晴。內陸地區、背風側的北部、花東縱谷等區域溫度較高，有34-36度的高溫機會。本報資料照片
今天水氣再減少，由陰時多雲轉為多雲到晴。內陸地區、背風側的北部、花東縱谷等區域溫度較高，有34-36度的高溫機會。本報資料照片

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