仍有午後雷陣雨發展 彭啟明：夏天真的要來了

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，過去一周受到西南季風發展的低壓帶的不穩定，已經逐步告一段落。太平洋高壓西伸過來，台灣還是位於高壓的邊緣，高壓勢力還不夠強，仍有午後雷陣雨發展機會。而溫度也將升高，夏天真的要來了。

天氣風險公司說，今天台灣仍在西南風環境內，不過水氣減少，降雨的情況也跟著縮減。降雨減少之後，溫度也會跟著往上升，今天許多地方白天高溫預報都有32-34度以上，轉熱的情況趨於明顯。