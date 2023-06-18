仍有午後雷陣雨發展 彭啟明：夏天真的要來了
天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，過去一周受到西南季風發展的低壓帶的不穩定，已經逐步告一段落。太平洋高壓西伸過來，台灣還是位於高壓的邊緣，高壓勢力還不夠強，仍有午後雷陣雨發展機會。而溫度也將升高，夏天真的要來了。
天氣風險公司說，今天台灣仍在西南風環境內，不過水氣減少，降雨的情況也跟著縮減。降雨減少之後，溫度也會跟著往上升，今天許多地方白天高溫預報都有32-34度以上，轉熱的情況趨於明顯。
明天到周五台灣附近還是受西南風影響，迎風面中部、南部雲量較多，偶有局部短暫陣雨機會。北部、東半部則是要留意白天熱力作用造成的午後熱對流降雨。降雨量普遍都不多，大多數地方可能一整天都是多雲或有陽光的天氣。
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