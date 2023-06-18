高溫上看36度 端午連假好熱、留意午後雷陣雨

中央氣象局發布高溫資訊，西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

中央氣象局說，今天環境轉乾，各地大多為多雲到晴，可以見到陽光的天氣。由於盛行風為西南風，清晨至上午因為海陸風輻合作用，中南部沿海地區容易有局部短暫陣雨或雷雨。中午過後則要留意各地山區有局部短暫雷陣雨，在東北部地區甚至有機會擴及到平地，午後外出建議帶雨具備用。

氣溫方面，今天白天各地高溫比昨天更高，普遍32到35度，花蓮縣縱谷有機會36度左右高溫，東南部留意焚風發生機率，感受悶熱，適時防曬並補充水分。

周四端午連假開始，氣象局說，明天至周五高壓逐漸西伸，天氣較穩定，台灣附近為西南風環境；各地為多雲到晴，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。周四、周五午後甚至有機會擴及到西半部平地。

溫度逐漸升高，高溫普遍來到33至35度，局部溫度會再更高一些，且明天至周四東南部有焚風發生的機率。

周六環境轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。