快訊

遭指涉性騷 羊曉東：決定離開工作崗位 無法跟著玩這齣連續鬧劇

4年滅3校！ 偏鄉怒吼 質疑剝奪孩子受教權

高溫上看36度 端午連假好熱、留意午後雷陣雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫上看36度 端午連假好熱、留意午後雷陣雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天白天各地高溫比昨天更高，普遍32到35度，花蓮縣縱谷有機會36度左右高溫，東南部留意焚風發生機率，感受悶熱，適時防曬並補充水分。本報資料照片
今天白天各地高溫比昨天更高，普遍32到35度，花蓮縣縱谷有機會36度左右高溫，東南部留意焚風發生機率，感受悶熱，適時防曬並補充水分。本報資料照片

中央氣象局發布高溫資訊，西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

中央氣象局說，今天環境轉乾，各地大多為多雲到晴，可以見到陽光的天氣。由於盛行風為西南風，清晨至上午因為海陸風輻合作用，中南部沿海地區容易有局部短暫陣雨或雷雨。中午過後則要留意各地山區有局部短暫雷陣雨，在東北部地區甚至有機會擴及到平地，午後外出建議帶雨具備用。

氣溫方面，今天白天各地高溫比昨天更高，普遍32到35度，花蓮縣縱谷有機會36度左右高溫，東南部留意焚風發生機率，感受悶熱，適時防曬並補充水分。

周四端午連假開始，氣象局說，明天至周五高壓逐漸西伸，天氣較穩定，台灣附近為西南風環境；各地為多雲到晴，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。周四、周五午後甚至有機會擴及到西半部平地。

溫度逐漸升高，高溫普遍來到33至35度，局部溫度會再更高一些，且明天至周四東南部有焚風發生的機率。

周六環境轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

25日至27日各地大多為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

今天白天各地高溫比昨天更高，普遍32到35度，花蓮縣縱谷有機會36度左右高溫，東南部留意焚風發生機率，感受悶熱，適時防曬並補充水分。本報資料照片
今天白天各地高溫比昨天更高，普遍32到35度，花蓮縣縱谷有機會36度左右高溫，東南部留意焚風發生機率，感受悶熱，適時防曬並補充水分。本報資料照片

高溫 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

端午連假出國夯 中華電推日韓、美加、東南亞漫遊優惠

端午連假大溪老街、石門水庫遊客多 替代道路看這知免塞車

壽山動物園端午連假開放預購 推「付費接駁」避免塞爆

4天端午連假要來了 竹市環保局宣布垃圾收運不打烊

相關新聞

凍漲28年 台鐵擬漲票價 最高27%

台鐵票價凍漲廿八年，隨著人事、物價調漲，台鐵局上月向交通部提案調漲票價，建議採用報酬率百分之一版本，換算下來區間車票價將...

台鐵擬漲票價 挨轟甩鍋公司化

台鐵凍漲票價廿八年，除了票價過低、承擔偏遠不賺錢路線外，近年來又因疫情衝擊，運量明顯下滑，截至去年，負債高達近四千億元，...

梅雨季5波鋒面緩解旱象 吳德榮：未來一周很熱 恐飆逾37度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天至周五滯留鋒在長江流域至北部海面一帶南北...

高溫上看36度 端午連假好熱、留意午後雷陣雨

中央氣象局發布高溫資訊，西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

吃多恐成癮中毒！盤點巴比妥藥物可能造成的七大危害

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「巴比妥藥物危害」相關話題的網路聲量，帶您了解巴比妥藥物可能帶來的七大危害有哪些。

1200月票 基隆通勤雙北省5-7成

1200都會通月票7月1日上路，交通部長王國材昨到基隆火車站視察，要求台鐵加強閘門測試避免卡關，指基隆民眾通勤到雙北地區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦