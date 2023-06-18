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梅雨季5波鋒面緩解旱象 未來一周都很熱 ！高溫恐飆逾37度

梅雨季5波鋒面緩解旱象 吳德榮：未來一周很熱 恐飆逾37度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
各地天氣炎熱，明天至周四全台逐日都將出現37度以上最高氣溫，要注意防曬、防中暑。本報資料照片
各地天氣炎熱，明天至周四全台逐日都將出現37度以上最高氣溫，要注意防曬、防中暑。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天至周五滯留鋒在長江流域至北部海面一帶南北徘徊，台灣受西南季風影響，迎風面中南部不穩定，清晨偶有局部短暫陣雨的機率，背風面北部、東半部晴朗穩定；各地近山區午後偶有局部雷陣雨。

他說，各地天氣炎熱，明天至周四全台逐日都將出現37度以上最高氣溫，要注意防曬、防中暑。今天北部24至34度，中部24至35度，南部24至36度，東部24至36度。

吳德榮表示，24日、25日台灣附近盛行東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，有局部短暫陣雨，近山區午後亦有局部雷陣雨的機率，各地氣溫偏高、天氣仍偏熱。

總結5、6月梅雨季共有5波鋒面影響，吳德榮說，包括1波是滯留鋒，4波為移動性鋒面，除了有1波降雨很少，其他對缺水的台灣皆有幫助。另外，午後對流及瑪娃颱風外圍環流的降雨也提供重要的貢獻。

他說，可見梅雨季若只著眼在滯留鋒的降雨，則有掛一漏萬的缺憾，這也是氣象局將5、6月定義為梅雨季的主要原因，對水資源的逐年分析，也不致有失真之虞。

各地天氣炎熱，明天至周四全台逐日都將出現37度以上最高氣溫，要注意防曬、防中暑。本報資料照片
各地天氣炎熱，明天至周四全台逐日都將出現37度以上最高氣溫，要注意防曬、防中暑。本報資料照片

吳德榮 梅雨

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