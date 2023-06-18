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新型流感疫苗 預採購6度流標

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
流感病毒與新冠病毒相同都屬於RNA病毒，容易變異，也可能增加疫情大爆發的機率。本報資料照片
流感病毒與新冠病毒相同都屬於RNA病毒，容易變異，也可能增加疫情大爆發的機率。本報資料照片

為避免買不到疫苗惡夢重演，疾管署提前布局，五月中公告以「預採購」方式開出新型流感疫苗優先供應權標案，卻以流標收場。實際上，疾管署總計六度以「預採購」模式開標買疫苗，卻疑似因條件太嚴苛，導致全都流標。專家認為，預採購疫苗有其必要，但應規畫最有利方案，確保持有優先疫苗取得權。

疾管署副署長曾淑慧表示，「新型流感疫苗預購協議採購案」與公費流感疫苗採購的內容不同，此次採購像是買保險，為確保疫情來襲時，廠商可以優先提供疫苗，才開立此標案。

只是該標案至今已開標六次，統統流標。疾管署副署長羅一鈞表示，廠商認為合約規範條件嚴苛，已調整，該案近期將再次公告招標，屆時就不受採購法投標家數的限制。

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