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備戰夏季用電 日月潭變身儲能電池

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
台電明潭、大觀電廠抽蓄機組同樣運用日月潭與水里溪下游明潭、明湖水庫之間超過300公尺的水位落差進行發電，更具有進階版的「抽水蓄能」技能，可把發完電流至下游水庫的水抽回日月潭重複循環發電，圖為明潭水庫。台電／提供
台電明潭、大觀電廠抽蓄機組同樣運用日月潭與水里溪下游明潭、明湖水庫之間超過300公尺的水位落差進行發電，更具有進階版的「抽水蓄能」技能，可把發完電流至下游水庫的水抽回日月潭重複循環發電，圖為明潭水庫。台電／提供

夏季用電持續攀高，為確保尖峰用電無虞，台電表示，南投日月潭每日利用潭水落差，搭配下游水庫發電，其中台電明潭、大觀兩座電廠兼具抽水蓄能，用白天光電存下近八百萬度電，重複循環使用，讓日月潭變身「全國最大儲能電池」，因應淨零碳排，台電目標到二○五○年抽蓄水力占比可達百分之一裝置容量。

台電說明，明潭、大觀電廠抽蓄機組運用日月潭與水里溪下游明潭、明湖水庫之間、超過三百公尺的水位落差進行發電。以去年水力發電八十七點三億度數來看，大甲溪及濁水溪流域等的慣常水力發電達五十六點八億度；日月潭的抽蓄水力則為卅點五億度，等同供應近七十四萬個家戶年用電量。

另外，政院已核定的新建抽蓄水力計畫共三案，包含石門抽蓄水力發電計畫、大甲溪光明抽蓄水力發電計畫，兩案皆預計二○三四年商轉，牡丹水庫抽蓄水力發電計畫則在可行性研究規畫中。

台電通霄電廠也再新增十八萬瓩氣渦輪發電機組，小型氣渦輪發電機組已於五月商轉，加入夏季發電陣容。通霄電廠四、五號機明年除役後，將於原址改建複循環機組，預計二○二九年可完成第一台機組，二○三○年併聯發電。

台電 日月潭 水庫

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