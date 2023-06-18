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台南登革熱增溫 北高雄加強清消

聯合報／ 記者王昭月王勇超／高雄報導
防杜台南登革熱越界，高雄市啟動緊急防治，加強戶外環境噴藥消毒、孳生源巡查。記者王昭月／翻攝
防杜台南登革熱越界，高雄市啟動緊急防治，加強戶外環境噴藥消毒、孳生源巡查。記者王昭月／翻攝

台南仁德區已有8例登革熱，高雄市衛生局指出，台南仁德與北高雄屬共同生活圈，市府已開設北高雄登革熱防疫前進指揮中心，並在茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山6行政區，啟動防火牆緊急防治，加強戶外環境噴藥消毒、孳生源巡查，迄今查獲10處病媒蚊孑孓陽點。

高市環保局表示，防疫團隊接獲台南確診通報當天，即調度人力到警戒範圍，執行戶外孳生源檢查及環境清消，本月14日起，針對茄萣等鄰近台南的6行政區，進行緊急防治。

環保局長張瑞琿說，這次本土登革熱確診個案雖不住高雄，但曾在高雄停留，仍需嚴陣以待，除檢查孳生源、噴藥，亦佈設監測桶隨時監控病媒蚊密度，至本月15日已清除17處髒亂點，查獲病媒蚊陽點10處。

衛生局副局長潘炤穎說，連日降雨室內外病媒蚊孳生源，陽性比率愈來愈高，登革熱病媒蚊以埃及斑蚊為主，監測發現，目前包括原高雄市所轄11區及鳳山區、大寮區，監測到病媒蚊密度、數字節節高升。

環保局提醒，有容器就可能積水孳生孑孓，環境髒亂即容易躲藏蚊子，近期降雨、病媒蚊易快速孳生，市民應落實巡、倒、清、刷，加強室內外環境整頓，盡可能清掉積水容器及各式雜物；亦可在水生植物缸甕養食蚊魚，防治病媒蚊。

病媒蚊 登革熱 台南

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