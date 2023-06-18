冷眼集／票價凍漲28年 交部一句話卸責

台鐵公司即將在明年一月掛牌，被視為台鐵轉骨的第一步，但要改革，不能沒錢、沒人，為了解決高達近四千億元的負債，台鐵有意調漲已凍漲長達廿八年的票價，只見交通部長王國材輕描淡寫的說「交由董事會討論」，彷彿過去凍漲廿幾年的票價，和政府一點關係也沒有，也難怪台鐵產業工會氣得大罵是在卸責。

台鐵票價凍漲多年，讓台鐵幾乎成了全台大眾運輸系統中最便宜的運具，再加上長年背負公益責任，得要提供偏遠小站及虧損路線的服務，哪怕只要是縮減一班車次，都有可能招致民代關切，但其背後的營運成本多由台鐵吸收，也導致台鐵債務日益擴大。

上從政院、交通部，下到民代，對於台鐵營運的種種干涉，壓垮台鐵的效率、財務及安全，如今交通部卻是衣袖擺擺、兩手一攤，交給公司化後才討論，彷彿過去台鐵凍漲、營運績效不佳、債務擴大，都和政府一點關係都沒有，看在員工眼裡，實在心寒。

台鐵「窮」早已不是秘密，但往往談到調漲票價，卻像是不能說的秘密，每次都是以「先提升行車安全」，再來討論票價為由，讓票價調漲議題不了了之。但要知道，調漲票價不是增加收入這麼簡單，而是要藉此建立健全的財務機制，才有足夠的資源留住人才、維修車輛、更新設備。

台鐵還有近四千億債務要償還，儘管政府編列償債基金，但基金財源不足，至今缺解方，一旦財務問題難解，百年老店要靠公司化重生的美夢恐難實現。