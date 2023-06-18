聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／票價凍漲28年 交部一句話卸責

聯合報／ 本報記者邱瓊玉周湘芸

台鐵公司即將在明年一月掛牌，被視為台鐵轉骨的第一步，但要改革，不能沒錢、沒人，為了解決高達近四千億元的負債，台鐵有意調漲已凍漲長達廿八年的票價，只見交通部長王國材輕描淡寫的說「交由董事會討論」，彷彿過去凍漲廿幾年的票價，和政府一點關係也沒有，也難怪台鐵產業工會氣得大罵是在卸責。

台鐵票價凍漲多年，讓台鐵幾乎成了全台大眾運輸系統中最便宜的運具，再加上長年背負公益責任，得要提供偏遠小站及虧損路線的服務，哪怕只要是縮減一班車次，都有可能招致民代關切，但其背後的營運成本多由台鐵吸收，也導致台鐵債務日益擴大。

上從政院、交通部，下到民代，對於台鐵營運的種種干涉，壓垮台鐵的效率、財務及安全，如今交通部卻是衣袖擺擺、兩手一攤，交給公司化後才討論，彷彿過去台鐵凍漲、營運績效不佳、債務擴大，都和政府一點關係都沒有，看在員工眼裡，實在心寒。

台鐵「窮」早已不是秘密，但往往談到調漲票價，卻像是不能說的秘密，每次都是以「先提升行車安全」，再來討論票價為由，讓票價調漲議題不了了之。但要知道，調漲票價不是增加收入這麼簡單，而是要藉此建立健全的財務機制，才有足夠的資源留住人才、維修車輛、更新設備。

台鐵還有近四千億債務要償還，儘管政府編列償債基金，但基金財源不足，至今缺解方，一旦財務問題難解，百年老店要靠公司化重生的美夢恐難實現。

台鐵 票價 交通部長

延伸閱讀

基隆捷運分攤額爭議有解？王國材：已找到有解釋空間方案

先等明年公司化！台鐵票價調整時間曝光 王國材掛保證：今年底以前不會

台鐵凍漲28年將調整票價？王國材：公司化後由董事會討論

鄭宏輝被控掏生殖器涉性騷 交長火速要求停職調查

相關新聞

凍漲28年 台鐵擬漲票價 最高27%

台鐵票價凍漲廿八年，隨著人事、物價調漲，台鐵局上月向交通部提案調漲票價，建議採用報酬率百分之一版本，換算下來區間車票價將...

台鐵擬漲票價 挨轟甩鍋公司化

台鐵凍漲票價廿八年，除了票價過低、承擔偏遠不賺錢路線外，近年來又因疫情衝擊，運量明顯下滑，截至去年，負債高達近四千億元，...

1200月票 基隆通勤雙北省5-7成

1200都會通月票7月1日上路，交通部長王國材昨到基隆火車站視察，要求台鐵加強閘門測試避免卡關，指基隆民眾通勤到雙北地區...

新型流感疫苗 預採購6度流標

為避免買不到疫苗惡夢重演，疾管署提前布局，五月中公告以「預採購」方式開出新型流感疫苗優先供應權標案，卻以流標收場。實際上...

台南登革熱增溫 北高雄加強清消

台南仁德區已有8例登革熱，高雄市衛生局指出，台南仁德與北高雄屬共同生活圈，市府已開設北高雄登革熱防疫前進指揮中心，並在茄...

備戰夏季用電 日月潭變身儲能電池

夏季用電持續攀高，為確保尖峰用電無虞，台電表示，南投日月潭每日利用潭水落差，搭配下游水庫發電，其中台電明潭、大觀兩座電廠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦