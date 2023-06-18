台鐵擬漲票價 專家：交部應說明法定補貼預算

台鐵票價漲不漲，引發關注，交通學者認為，廿八年沒有調整，不合理也不符合成本，建議可分階段逐步上調；台灣鐵道暨國土規畫學會則認為，票價調整應按照整體公共運輸結構來看，也呼籲交通部應先說清楚法定補貼預算如何編列。

成大交管系主任鄭永祥表示，台鐵運價率跟國內公共運輸相比是最低廉，若沒有適時反映成本到票價，服務品質跟安全就沒有足夠空間改善，若擔心一次調漲太多，影響消費者，建議可分階段逐步上調。另也可比照高鐵模式，在離峰時段及區間給予優惠票價。

消基會交通委員會召集人李克聰則建議，票價可根據不同運輸特性調整，像是觀光運輸可藉由增加服務品質、異業結合包裝，漲幅較大。

淡江運管系教授陶治中也說，台鐵是環島鐵路，每段區間需求量不同，票價調整應有不同計算基準。

台灣鐵道暨國土規畫學會說，台鐵票價本就該調，不過政府都還沒講清楚法定補貼預算如何編，就要公司化後的董事會決定，任一個在乎財務平衡的主管，在假設政府不出錢下，都會算出漲幅很高的票價，交通部應把法定補貼說清楚，再交給台鐵決定。