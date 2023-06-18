台鐵擬漲票價 挨轟甩鍋公司化

台鐵凍漲票價廿八年，除了票價過低、承擔偏遠不賺錢路線外，近年來又因疫情衝擊，運量明顯下滑，截至去年，負債高達近四千億元，如今有意計畫透過調漲票價改善財務狀況，不過台鐵兩工會意見不一。台鐵企業工會憂心，現在調整會引起民眾反彈；台鐵產業工會則說，支持調整票價，但交通部應先說明清楚票價調整用途及使用目的。

台鐵主要營運項目為客運及貨運業務，另兼辦資產租賃、餐旅服務及其他代辦等業務，其中有超過一半收入來源靠客運，導致近年來受到疫情衝擊，對營收影響特別大。

根據台鐵局統計，二○二○年及二○二一年疫情間，運輸本業收入明顯下滑，其中二○二一年，客貨運收入降至一六三點九六億元，總營收二一三點五億元，跌至八年新低，累積負債高達四二一八億元。直到去年疫情趨緩，運量提升，總營收才回到二九○點七億元，負債縮減至三七五三億元。

實際上，台鐵長年累積債務因素眾多，其中未調整票價討論多年。台鐵局表示，調整票價與否的因素很多，包括民眾感受、物價等，最終是否調整還要經過一定行政程序及政府整體考量。

台鐵企業工會理事長陳世杰說，調整票價雖然會讓台鐵收入增加，但也擔心政府對台鐵的虧損補貼額度會減少。儘管台鐵過去廿八年沒調票價，但如今適逢各縣市都在提公共運輸月票優惠方案，擔心現在調整會引起民眾反彈，甚至會以更高標準要求準點性、服務品質。

台鐵產業工會秘書長朱智宇認為，雖然支持調整票價，但交通部必須說清楚調整的用途及使用目的，且票價調整後的收入應全部用於鐵路運輸事業、員工待遇、車輛修繕上。

此外，對於交通部長王國材稱票價調整待公司化後交由董事會討論，朱智宇批評，這是把問題丟給未來董事會，完全是卸責，即便董事會對票價調整做成決議，仍要送回交通部討論，不是董事會單方面說漲就漲，現在應該是盡快提出評估方案，在立法院下半年開議時呈報，透過長時間的社會對話充分討論，降低漲票價對民眾造成的衝擊。