凍漲28年 台鐵擬漲票價 最高27%

台鐵票價凍漲廿八年，隨著人事、物價調漲，台鐵局上月向交通部提案調漲票價，建議採用報酬率百分之一版本，換算下來區間車票價將漲百分之廿七、莒光號漲百分之十五、自強號漲百分之十一，換算下來，台北到高雄自強號，將從現行八四三元，調漲為九四○元，預估調漲後，每年可增加四十七億元收入。

不過，交通部長王國材表示，這只是方案研擬，現階段沒有調整票價的計畫，明年一月台鐵就公司化，將待公司化後，交由董事會討論，「今年底前都不會調整票價」。

台鐵票價費率自一九九五年以來就未曾調整，其中自強號每人每公里二點二七元、莒光號一點七五元、區間車一點四六元，各車種起碼里程為十公里計價。

反觀高鐵，基本費率為每人每公里四點一三四元，台北捷運基本運價為每人每公里三點五五元，公路客運則在今年六月調漲費率，從每人每公里三點五九三元，調漲為三點九三九元，雙北聯營公車運價每段次為廿三點四元，其中光是北捷、公路客運的運價就是台鐵區間車的兩倍多。

為此，台鐵委託陽明交通大學進行票價調漲研議，並在上月提案交通部，擬根據百分之一合理報酬率調漲，換算下來，自強號將漲百分之十一、莒光號漲幅百分之十五，區間車漲幅百分之廿七。若以台北站到高雄站，總計三七一點五公里為例，區間車將從現行五四二元，調漲為六九一元，莒光號從六五○元調為七五○元，自強號將從八四三元調為九四○元。

專案負責人、陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞指出，根據鐵路運價率公式設定合理報酬率是百分之三到百分之五，但若報酬率一口氣調整為百分之三，票價會漲五、六成，若調整到百分之五，票價則會翻倍，這樣的漲幅恐讓民眾難以接受。

邱裕鈞表示，台鐵此次從不漲價，到漲百分之五逐一分析，包括百分之二點五、三點五都有考慮，若最終訂定為百分之一，預估每年可為台鐵增加四十七億元收入。

王國材表示，尊重台鐵明年公司化運作機制，如果在公司化之前就先漲價，「這樣沒有尊重董事會，不好」，未來董事會對資產開發、營運及票價都會有看法，「今年底前都不會調整票價，要等到明年公司化以後」。

台鐵局說，根據規定，每兩年都會提報一次「台鐵合理化票價研議報告」檢討票價，此次衡量整體社會大眾環境及氛圍提出建議報酬率，後續還要經過審議程序綜合評估，交通部核定後還要報至行政院，仍未定案。