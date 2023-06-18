1200月票 基隆通勤雙北省5-7成

1200都會通月票7月1日上路，交通部長王國材昨到基隆火車站視察，要求台鐵加強閘門測試避免卡關，指基隆民眾通勤到雙北地區，每日搭乘台鐵、國道客運7萬5千人，可省五至七成通勤費用。另新北除363條市區公車路線，也增加54條國道、公路客運，平日供通勤通學，也可往來基隆與桃園觀光景點。

新北市交通局長鍾鳴時表示，1200都會通定期票除了原有1280定期票中的雙北市區公車、捷運外，擴大到台鐵、桃園捷運和基隆、桃園市區公車及國道、公路客運路線，讓基北北桃通勤族有更多選擇。

新北交通局運輸管理科股長黃仲平說，定期票適用的新北市市區公車，包含61條跳蛙公車、44條快速公車、29條幹線公車、73條捷運接駁及156條一般路線公車，總共363條路線。

交通局提醒，搭乘路線起點和迄點需要都在基北北桃境內，才會適用基北北桃1200都會通定期票，若是從新竹到桃園就不能使用，屆時會從原本票卡電子錢包中扣款。

王國材昨天與基隆市副市長邱佩琳前往台鐵基隆站南站大廳，視察TPASS票卡購買、月票加值通路以及進出動線的標示等，再到國光客運基隆臨時站，視察月票自動儲值機預購的情形，民眾排隊人潮不少，操作都正常。

王國材指出，基隆民眾通勤到雙北地區，每日搭乘台鐵有3萬5千人，搭乘國道客運有4萬人，使用通勤月票可省下五至七成通勤費用。現場勘查後發現較大的閘門也有備用，已請台鐵在7月1日前進行壓力測試，之後要有專人引導、維護，臨場應變要快。

邱佩琳指出，基隆市政府會加強協助宣導月票資訊，盼為民眾提供更多元的交通選擇。市府交通處長王圳宏表示，定期票自15日起在國光客運基隆車站自動儲值機辦理預購及設定，基隆預購人數相當多。台鐵基隆、三坑、八堵、七堵及百福等車站，將自7月1日起提供設定定期票服務。

交通處指出，民眾可持手邊的悠遊卡（全票、學生票）購買及設定1200都會通定期票，但一張悠遊卡僅設定一種定期票，例如有購買雙北1280定期票者，則需到期後方能設定1200都會通定期票。