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中央不做地方做！ 台中衛局免費收件檢驗「巴比妥」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員羅廷瑋、張彥彤希望幼童安全問題，不要演變成政治事件，造成民眾不安。記者陳秋雲/攝影
國民黨台中市議員羅廷瑋、張彥彤希望幼童安全問題，不要演變成政治事件，造成民眾不安。記者陳秋雲/攝影

新北幼兒園孩童疑遭餵「巴比妥」案，近期又有孩童檢出管制藥物，新北市府則宣布全台6歲以下幼兒都可以到新北市所有醫院公費檢測。台中市衛生局表示，會免費對市民兒童提供相關醫療政策。

衛福部本來說全國都要驗，改成只有新北要驗，然後新北市又說開放全國來驗，新北市埋單。台中市衛生局宣布，台中也可以提供巴比妥檢驗服務請撥打電話0800770885。

台中市議員黃健豪、羅廷瑋及張彥彤指出，新北餵藥案燒成政治事件，但幼兒家長最在乎的是政府要以專業角度提出「檢驗標準」在哪裡？不要讓全國父母心慌慌、幼師被汙名化。

羅廷瑋在議會質詢時，詢問台中市政府是否可受理抽血檢驗巴比妥藥物？衛生局長曾梓展說，若台中市家長對兒童身體健康有疑慮可至醫院檢驗，除了健保外，衛生局會免費對市民兒童提供相關醫療政策。

黃健豪說，民眾的疑問包含「到底驗出多少數值是誤差？」「到底驗出多少數值表示過量？」「到底這些管制藥物哪裡流出及取得？」

黃健豪說，我們的副總統是醫生、行政院長是醫生、一堆政治人物是醫學背景，怎麼沒有一個人能夠好好的向國人說，這些東西在人體到底是要「零檢出」，還是可能有微量，驗出多少量是超標？超標就該法辦，就快點抓起來；沒超標，那就快點說明清楚，讓廣大的家長放心。

羅廷瑋、張彥彤說，幼兒園教師是受家長委托餵藥，如果一味地要打擊幼兒園的教保人員餵藥，是不是要規定幼兒園一律不要受委託餵藥？家長難道要請假去餵藥？

羅廷瑋說，已有幼師開始連署不願再為學童餵藥、以及爆出大量離職潮，應該制止政治操作，不要再讓產業蒙上一層黑影。

衛生局 台中市

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