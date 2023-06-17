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影／1200通勤月票 王國材：基隆往雙北7萬多人省5成通勤費

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆往雙北省5到7成通勤費，王國材：1200通勤月票省錢。記者游明煌／攝影
基隆往雙北省5到7成通勤費，王國材：1200通勤月票省錢。記者游明煌／攝影

交通部長王國材今天到台鐵基隆火車站、國光客運基隆站了解推動TPASS1200通勤月票準備情況，要求台鐵加強閘門進出測試，避免卡關。王國材說，7月1日正式啟用，基隆民眾通勤到雙北地區，每日搭乘台鐵3萬5千人，搭國道客運4萬人，使用通勤月票可省下五至七成通勤費用。

王國材今天下午與基隆市副市長邱佩琳前往台鐵基隆站南站大廳，視察TPASS票卡購買、月票加值通路及進出動線標示等動線，再到國光客運基隆臨時站，視察月票自動儲值機預購情形，民眾排隊人潮不少，操作都正常。

王國材指出，基隆民眾通勤到雙北地區，每日搭乘台鐵有3萬5千人，搭乘國道客運有4萬人，使用通勤月票可省下五至七成通勤費用。此外，搭乘公共運輸能達到節能減碳的目標，同時分散城市居住壓力。

王國材說，現場勘查後發現較大的閘門也有備用，他已經請台鐵在7月1日前進行壓力測試，之後要有專人引導、維護，臨場應變要快。

邱佩琳指出，基隆市政府會加強協助宣導月票資訊，盼為民眾提供更多元的交通選擇。市府交通處長王圳宏表示，1200都會通定期票自6月15日起，可於國光客運基隆車站自動儲值機辦理預購及設定。臺鐵基隆、三坑、八堵、七堵及百福等車站，將自7月1日起提供設定定期票服務。

交通處指出，民眾可持手邊的悠遊卡（全票、學生票）購買及設定1200都會通定期票，但一張悠遊卡僅設定一種定期票，例如有購買雙北1280定期票者，則需到期後方能設定1200都會通定期票。

基隆往雙北省5到7成通勤費，王國材：1200通勤月票省錢。記者游明煌／攝影
基隆往雙北省5到7成通勤費，王國材：1200通勤月票省錢。記者游明煌／攝影
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基隆往雙北省5到7成通勤費，王國材：1200通勤月票省錢。記者游明煌／攝影
基隆往雙北省5到7成通勤費，王國材：1200通勤月票省錢。記者游明煌／攝影
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