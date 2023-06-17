濕氣重慎防電器漏電！檢視居家用電習慣「這幾點」必看

經常下雨濕氣重，更要注意居家用電安全。家電達人486先生提醒，室內潮濕容易發生電器漏電、短路問題，萬一不慎可能還會引起火災，建議民眾檢視居家用電習慣，避免災害發生。

家用電器容易因受潮而漏電，可從運作是否正常、有無異味、異聲或冒煙初步判斷是否受潮；若家電有受潮疑慮，務必停止使用並盡速檢修。

常見民眾不小心將飲料潑灑到電器上覺得拿吹風機吹一吹就好，但若濕氣進到機器內部又被啟動，容易發生短路甚至報銷。洗手台、淋浴間等容易噴濺水花處應避免擺放電器；若發現家中有漏水情形，為避免電器保護裝置受潮失效，建議先將插頭拔除。

環境潮濕容易導致家電的絕緣電阻降低，增加漏電或短路機率。使用前應先將電線或機體表面水氣擦乾再啟動，並定期清潔插座上的灰塵和毛髮，避免產生「積汙導電」。發現電線有破損就應盡速更換，降低走火風險。電器不使用時，建議將電源完全關閉。

冰箱、除濕機、微波爐、洗衣機等常用家電以「不靠牆」擺放為原則，確保留有充足的散熱空間並遠離易燃物品，避免過熱造成故障釀災。雨季時經常長時間使用除濕機，注意定期清潔濾網，避免積塵過厚導致進風量不足增加危險。