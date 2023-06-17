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先等明年公司化！台鐵票價調整時間曝光 王國材掛保證：今年底以前不會

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
針對台鐵票價是否要調的問題，王國材說，「今年底前都不會調整票價，要到明年公司化以後再討論」。記者游明煌／攝影
針對台鐵票價是否要調的問題，王國材說，「今年底前都不會調整票價，要到明年公司化以後再討論」。記者游明煌／攝影

交通部長王國材今天到台鐵基隆火車站，視察視察基隆台鐵車站及國道客運推動TPASS1200通勤月票準備情況，針對台鐵票價是否要調的問題，王國材說，「今年底前都不會調整票價，要到明年公司化以後再討論」。

台鐵票價凍漲28年，雖然台鐵局每2年會提出票價檢討研究報告，但都調價未果。台鐵局今證實，已向交通部提出方案，但後續還要經過很多程序，仍未定案。

王國材說，上一次價票是在民國84年，已經28年沒有調整票價，但明年1月台鐵就公司化，整個調整方案先由董事會通過再來討論。台鐵的安全改革和營運改革，在這段期間再加強。

王國材認為，要尊重明年公司化的運作機制，如果在還沒有公司化之前就先調價，沒有尊重董事會不好，未來董事化不管對資產開發、營運及票價都會有他們的看法，「今年底前都不會調整票價，要到明年公司化以後」。

王國材表示，這段時間交通部有很多案子要忙，包括7月1日三大生活圈11個縣市的通勤月票，年底前還有9個縣市。

台鐵 票價 王國材 交通部長

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