汐止幼兒園採檢「幼童尿不出」喝紅茶可利尿？醫師：多喝水就好

新北市幼兒園餵藥案從板橋延燒到汐止，今上午9點專責土城醫院已派人到園，替幼童進行採檢。不過幼兒園附近多家早餐店，早上10點後多了許多顧客，因為小朋友尿不出來，家長只好小朋友出來「喝飲料」，還特地點了利尿紅茶、可樂、果汁等。不過專家表示，並沒有文獻顯示喝紅茶就會增加排尿，反認為小朋友是對於採檢一事「太緊張」而尿不出來。

新北汐止幼兒園一名幼童體驗驗出微量安眠藥（苯二氮平類），引發家長恐慌，新北市政府表示，經教育局2日調查，該園從幼幼班至大班共131名學童，目前已有81名家長同意採檢，其他家長正考慮中。今日上午9點由專責土城醫院派人採檢。不過就有民眾直擊，幼兒園附近的早餐店多了許多顧客，竟是因為小朋友尿不出，家長急著帶孩子出來喝飲料，以便利尿。

台北榮總內科部主任唐德成表示，目前文獻上並沒有實證證明喝紅茶會增加小便量，但有可能是小朋友面對採檢「很緊張」，膀胱口括約肌持續收縮，無法鬆開，使得搜集尿液時不易排出小便，尿出不來，與小朋友腎功能運作不太有直接關係。

唐德成指出，正常情況下，為了維持體內水分在最佳狀態，喝進水分後腎臟也會代謝排出，根據統計，當喝下1000cc的水，會尿出500cc的尿液，落差的500cc則從其他部位蒸發，包括皮膚表面蒸發、運動流汗、口沫排出等處流失，若沒有排出一定水分，人類會水腫、腫脹。

仿間稱喝茶、咖啡可以利尿，但唐德成表示，若要增加排尿量，最簡單方式就是「多喝水」，只要增加攝取量，排出量也會增加。