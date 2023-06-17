7/1潭子竹筍節 「挖筍趣」100名額手刀報名

台中市潭子區盛產竹筍，7月1日將在潭子區公所舉辦「2023潭子竹筍節-笑竹顏開逐筍趣暨社區成果展演」活動，現場有農夫市集、DIY童樂等，其中親子最愛，報名秒殺的「挖筍趣」，這次共3梯次100個名額，於6月19日上午10時起開放網路報名，額滿為止。

當日活動包含：農產市集、社區展演、DIY童樂、挖筍趣、摸彩及集點送竹筆筒等活動。潭子竹筍節報名秒殺的「挖筍趣」，將帶領大小朋友體驗夏日竹林中農家採收樂趣，共3梯次100個名額，此外，今年更增加「DIY童樂」，帶小朋友體驗竹編及彩繪的手作樂趣，共144個名額，2項活動將於6月19日(一)上午10時起開放網路報名，額滿為止。