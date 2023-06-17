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7/1潭子竹筍節 「挖筍趣」100名額手刀報名
台中市潭子區盛產竹筍，7月1日將在潭子區公所舉辦「2023潭子竹筍節-笑竹顏開逐筍趣暨社區成果展演」活動，現場有農夫市集、DIY童樂等，其中親子最愛，報名秒殺的「挖筍趣」，這次共3梯次100個名額，於6月19日上午10時起開放網路報名，額滿為止。
當日活動包含：農產市集、社區展演、DIY童樂、挖筍趣、摸彩及集點送竹筆筒等活動。潭子竹筍節報名秒殺的「挖筍趣」，將帶領大小朋友體驗夏日竹林中農家採收樂趣，共3梯次100個名額，此外，今年更增加「DIY童樂」，帶小朋友體驗竹編及彩繪的手作樂趣，共144個名額，2項活動將於6月19日(一)上午10時起開放網路報名，額滿為止。
潭子區長劉汶軒表示，竹筍為潭子區最主要的農作物之一，種類分為綠竹筍、麻竹筍等，主要產區位於聚興、新田等地，所產竹筍之所以鮮嫩甜脆得益於特殊之沙質土壤、排水性良好及位於避風區，民眾可現場購買頂級竹筍，還可將各式竹筍加工製品，如真空包冷筍、竹筍包、水餃、脆筍等帶回。
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