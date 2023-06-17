全國最大儲能電池！日月潭循環發電年供74萬家戶

夏季用電持續攀高，為確保尖峰用電無虞，南投日月潭每日利用潭水落差，搭配下游水庫發電，其中台電明潭、大觀兩座電廠兼具抽水蓄能，用白天光電存下近800萬度電，重複循環使用，讓日月潭變身「全國最大儲能電池」，光去年供應近74萬家戶用電。

大觀電廠與明潭電廠抽蓄水力發電機組，分別於1985年、1995年啟用，是我國至今唯二的抽蓄電廠，其中，明潭目前仍為東南亞最大、全球指標性抽蓄電廠。

台電說明，明潭、大觀電廠抽蓄機組運用日月潭與水里溪下游明潭、明湖水庫之間、超過300公尺的水位落差進行發電，透過「抽水蓄能」技能，把發完電流至下游水庫的水抽回日月潭重複循環發電，相當於「1滴水發N次電」。

由於日月潭搭配抽蓄發電，每日潭水落差可達2公尺，台電指出，過往水位落差時間，主要會在白天用電尖峰的中午至下午，現在則可充分利用白天光電抽水至日月潭，再配合晚上用電放水發電，透過流動，也可避免優氧化，讓潭水更清澈美麗。

台電表示，水力發電去年貢獻逾80億度電，除了日月潭抽蓄發電30.5億度居冠，大甲溪流域電廠讓一滴水連過5關、關關發電（德基、青山、谷關、天輪、馬鞍），也發出25.4億度。後續將持續投入水庫減淤、排洪改造與新建抽蓄水力等計畫，讓水資源利用最大化。

在既有水庫改造計畫方面，霧社水庫防淤工程，包括新設防淤隧道及抽泥管、透過抽泥及排淤每年可增加約135萬平方公尺淤泥去化量，預計2027年完工。武界壩排洪設施改造工程，擬將部分閘門底檻下降6米，加強排砂及減瘀每年可減少日月潭水庫50萬平方公尺入淤量，預計2027年完工。明湖下池加高工程擬加高1.9米，年發電量增加222百萬度電，預計2026年完工。

至於新建抽蓄水力計畫，行政院已核定3處，包括石門抽蓄水力發電計畫，總裝容量約44.2MW，年發電量約53.7百萬度，預計2034年商轉。大甲溪光明抽蓄水力發電計畫，總裝置容量350MW，年發電量約451.95百萬度，預計2034年商轉。至於牡丹水庫抽蓄水力發電計畫，目前正進行可行性研究規畫中。