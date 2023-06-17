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台鐵票價合理化！交通部漲11％到27％ 台北高雄單程近千元

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台鐵凍漲28年將調整票價？王國材：公司化後由董事會討論

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局已向交通部提出票價檢討方案。本報資料照片
台鐵局已向交通部提出票價檢討方案。本報資料照片

台鐵票價凍漲28年，雖然台鐵局每2年會提出票價檢討研究報告，但都調價未果。台鐵局今證實，已向交通部提出方案，但後續還要經過很多程序，仍未定案。交通部長王國材則說，這只是台鐵局方案研擬，現階段沒有調整票價計畫，公司化後交由董事會討論。據了解，台鐵局建議採用報酬率1%版本，換算下來區間車票價將漲27%、莒光號漲15%、自強號漲11%，

台鐵局表示，根據規定台鐵每2年都會提報一次「台鐵合理化票價研議報告」檢討票價，過去28年都是如此，此次衡量整體社會大眾環境及氛圍，建議採用報酬率1%版本，但後續還要經過交通部費率委員會、審議程序綜合評估，時程上都還未定。

根據報酬率1%方案，區間車費率調為1.86元，漲27%、莒光號調為2.02元，漲15%、自強號調為2.53元，漲11%。若同樣以台北站到高雄站為例，區間車將從542元調為689元，莒光號從650元調為748元，自強號從843元調為940元。

事實上，台鐵票價費率自1995年後就未曾調整，票價調整機制也未被列入台鐵公司化條文中，但隨著明年1月即將迎接公司化，外界也關注是否會為改善台鐵財務虧損同意調價。王國材日前表示，台鐵公司化後可透過資產開發經費挹注，讓台鐵達到永續發展。

根據台鐵局去年7月的票價改善研究期中報告，台鐵新票價公式合理報酬率設定為3％至5％，票價至少漲1倍以上，最終仍未調價成功。

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