3因素看台南登革熱疫情 羅一鈞研判今年風險高

台南本周出現今年首例登革熱，截至目前為止已經累積8例。疾管署副署長羅一鈞17日指出，考量國際旅遊恢復、天氣、個案出現時間等，研判今年登革熱風險高。

台南仁德區13日出現今年首例本土登革熱為第一型，後續台南設置擴大採檢站，目前已經累計8例登革熱病例。疾管署長莊人祥16日亦前往台南視察登革熱病例發生處及周邊地區、與個案活動地點、市場等高風險場域之環境管理及孳生源清除情形。

羅一鈞表示，目前8例登革熱病例主要是分布在仁德區周邊，並沒有往外擴散的跡象，但其中一個個案是會前往仁德區親戚家，但住在東區，因此周邊行政區也應該戒備留意。

根據疾管署公布目前境外移入累計45例，高於去年和前年同期。羅一鈞分析，今年國際旅遊恢復，境外移入增加，讓本土疫情風險提高；加上近期豪大雨也讓蚊蟲孳生機會提高。最後，今年6月台南就有本土登革熱個案屬於較早發生，因此台南仍要嚴防登革熱疫情。

羅一鈞說，端午節將至，民眾出遊時要做好防蚊措施，避免病媒蚊叮咬機會。疾管署也說，目前已進入登革熱流行季節，近期各地陸續有降雨，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後加強住家內外環境巡檢與孳生源清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑。如出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。