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端午連假首日逢龍舟賽 預估南下車流增替代道路這樣走

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
端午節4天連續假期將於6月22至28日，預估北部地區22日上午6時起各快速公路銜接國1及國3附近路段會有第一波南下車潮。圖／一工處提供
端午節4天連續假期將於6月22至28日，預估北部地區22日上午6時起各快速公路銜接國1及國3附近路段會有第一波南下車潮。圖／一工處提供

端午節4天連續假期將於6月22至28日，預估北部地區22日上午6時起各快速公路銜接國1及國3附近路段會有第一波南下車潮，公路總局第一區養護工程處呼籲返回中南部返鄉用路人善用大眾運輸工具或提早出發。

國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，第一區養護工程處規畫台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線。

另隨著疫情逐漸解封，新北、桃園、新竹縣及新竹市等地方政府位於省道周邊皆恢復舉辦龍舟競賽，短程出遊觀賽的車潮在22日正遇南下大量返鄉車流，將造成省道等快速公路交通負荷加劇，建議用路人可避開車多時段，請短程出遊的鄉親多利用鐵路及活動接駁專車，也可考慮使用市區道路等替代道路，避免壅塞影響出遊興致。

一工處呼籲返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板所顯示交通管制及訊息。可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035隨時查詢最新路況。

國道 龍舟賽 端午節 連續假期

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