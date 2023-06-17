在產地學童不必然能真正吃在地 業者曝其中的重要關鍵

農委會農糧署為了配合學校午餐採取可溯源食材政策，從民國109年第2學期開始試辦以產銷履歷稻米供應學校午餐，後來擴大到全國、離島澎湖金門。以市價半價的價格，提供冷藏稻穀碾製的公糧稻米作為學校午餐食材；確實不必然稻米產地的孩子，就能吃到當地生產的稻米，業者表示，主要關鍵還是投標價格使然。

依據農糧署「撥售學校用餐食米作業要點」第7點規定，目前白米撥售價格每公斤18.3元；糙米16.7元；供應離島密封包裝或真空包裝食米，白米撥售價格為每公斤20.0元，糙米18.4元。透過學午糧網購平台，直接提供給學校以及團膳廠商選購，至於產銷履歷米與市場售價價差，由政府補貼吸收。

中華民國米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福表示，早年學校午餐的白米都用公糧米，但公糧問題一大堆，這幾年逐漸進步，提供產銷履歷稻米給學校午餐，但沒辦法一下子就用特殊品種，這類稻米價位較高，政府無法用最高價位的產品給學童吃。不管是哪種稻米品種都沒有關係，具有生產履歷、冷藏的，相對提升了學午糧品質，政府的補貼只能供應基本款。

李榮福說，宜蘭這兩天學午糧正在開標，若桃園業者要去宜蘭投標，底標價格差不多，就會以在地業者為優先；若桃園地區開標，花蓮業者來投標就太遠了，增加食物里程與運費。比較特殊的是北部都會區，台北市、基隆市等，因為都市化，較少農地與相關產業，因此會開放比較多其他地區業者來競標。

他也說，這幾年稻米產業一直萎縮，原本有2萬多家糧商，現在不到8000家，碾米廠不到300家，做米幾乎沒利潤。加上食米量越來越少、消費市場萎縮，因此建議外銷要賣就要賣好的米，折價賣出去的公糧米，會打壞台灣米的名號。

雲林斗南鎮農會秘書張耀裕表示，斗南也是重要的稻米集團產區，以越光米聞名；但只有執行計畫時，比如「斗南食物日」，在每個月15日，學校午餐會提供特殊的在地食材，這計畫1個月一次，連續執行了兩年；越光米的收購成本遠遠超過30元，這價位無法供應學校午餐，要特別的計畫經費支應才行。

張耀裕表示，以雲林來說，比如1年有5家廠商得標，學校、團膳要向誰購買米糧，由學校或團膳業者決定。以斗南鎮來說，鄰近的學校團膳會就近採購，一般會採購斗南農會的台南11號產銷履歷稻米供應學校午餐，價位約落在19至20元間。

張耀裕說，即便是在地農會，投標學午糧也會沒標到，投標最終還是價格取勝。若要給學童吃比較不一樣的、有地方特色的，還是必須要有計畫經費支應，因此需要到處去找資源。