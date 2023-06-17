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地產地銷？米鄉的孩子竟然吃不到在地好米 農會提解方

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
美濃的稻田裡會看到「藍色」和「橘色」的田區牌，藍色的代表是學校營養午餐產銷履歷米的田區，橘色的代表的則是美濃高雄147米產銷契作集團產區。圖／取自鍾清輝臉書
美濃的稻田裡會看到「藍色」和「橘色」的田區牌，藍色的代表是學校營養午餐產銷履歷米的田區，橘色的代表的則是美濃高雄147米產銷契作集團產區。圖／取自鍾清輝臉書

高雄美濃地區是稻米147號契作集團產區，今年特別和農民合作推出120公頃專為學童準備的「學午糧」，並以每台斤加2碼的優惠措施鼓勵農民配合。可惜事與願違，美濃農會並沒有標到農糧署的學午糧成為供應單位。

美濃農會總幹事鍾清輝在臉書發文感嘆，他對美濃和高雄地區孩子感到抱歉，下學期吃不到美濃或高雄的在地米，因為這次學午糧得標的廠商是台南和嘉義的米廠。而這些契作的產銷履歷稻米，只能當作一般自營糧販售。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，學校午餐是每學期投標，若是在地的農會、米商、業者投標，會有優先權，美濃農會是非常大的稻米產區，會鼓勵擴大契作，若是擴大契作面積，就能標到可供應的量。

在米鄉長大的孩子，卻吃其他地區的稻米。鍾清輝表示，供應學校午餐學午糧，必須透過農委會農糧署投標，投標是採取最低價標，但學午糧要求使用產銷履歷稻米，但不能說產銷履歷米還要比市價低，這樣不是很諷刺嗎？

鍾清輝說，希望未來投標的廠商，不論是米商或農會，要先報出有多少合作的農民，不然怎麼能說自己的稻米有做產銷履歷？再者，對於合作契作的農民，有沒有給生產者更好的報酬，美濃農會跟農民契作，可以拿出白紙黑字合作的對象、價格，生產出來的稻米供給學校食用，這才是好的。

他表示，這樣生產出來的產銷履歷稻米，再搭配食農教育，比如高雄地區學童可以安排到美濃體驗插秧等水稻生產過程，減少食物里程、節能減碳都可在美濃完成。但下學期高雄美濃地區的學午糧得標廠商，就是台南嘉義的廠商，這樣政策無法落實。

鍾清輝說，政府公糧收購，很大一部分做的是飼料米，收購平均價格是23元、烘乾費2元，加起來25元，加上還要付出手續費、加工費、保管費用等等，一年至少付出超過100億元收購公糧。與其公糧最後變成了飼料米，最後價值僅剩下10元，不如轉化給學童吃得更好的米，也減少公糧面積。

他說，確實，若學午糧要採用高雄147號稻米成本較高，以高雄為例，需要2500公噸即可，若由美濃農會生產高雄147號稻米，農會給農民更高的收購價，比如現在美濃農會給予農民每公斤收購29元，假設價差有10元，農委會與高雄市政府各分攤一半，把在地好米留在在地，這樣保障農民收益、學童吃更好的米，在地生產消費，每個地區都可成示範區。

鍾清輝說，不能像現在採取最低標，沒能給農民好價錢，也無法達到食農教育中的地產地消。

美濃的稻田裡會看到「藍色」和「橘色」的田區牌，藍色的代表是學校營養午餐產銷履歷米的田區，橘色的代表的則是美濃高雄147米產銷契作集團產區。圖／取自鍾清輝臉書
美濃的稻田裡會看到「藍色」和「橘色」的田區牌，藍色的代表是學校營養午餐產銷履歷米的田區，橘色的代表的則是美濃高雄147米產銷契作集團產區。圖／取自鍾清輝臉書

美濃 稻米 產銷履歷 農會

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