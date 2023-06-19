暑假嗨起來！夏日海樂園、池畔派對 住房餐飲通通有

台北遠東香格里拉精心設計「夏日海樂園」親子住房專案，創造美好的親子度假回憶。 圖／台北遠東香格里拉提供

迎接即將到來的暑期旅遊，台北遠東香格里拉推出「夏日海樂園」親子住房專案和「夏日池畔派對」，住房與餐飲雙管齊下搶攻親子市場和年輕族群。從6月22日至9月3日期間，闔家入住舒適寬敞的客房、享用豐盛早餐、再享專屬「夏日海樂園」豐富有趣的親子設施與活動，例如狂奔賽道、Switch電玩、桌遊、廚藝教室…等，住房每晚8,000元起。餐飲同步於七樓戶外泳池每週六日下午3-7點，推出「夏日池畔派對」，成人每位1,399元含一份主餐、配菜與甜點以及池畔酒吧精選飲品無限暢飲。

寶貝嗨一夏 夏日海樂園親子住房專案

搶攻暑假親子旅遊潮，台北遠東香格里拉精心設計「夏日海樂園」親子住房專案，每晚只需8,000元起，可入住兩位大人及兩位12歲以下孩童，專案包含豐盛早餐、哈根達斯迷你杯冰淇淋、可愛造型迎賓玩偶、兒童備品，還可體驗飯店特別打造的「夏日海樂園」沉浸式體驗，例如、童趣遊戲區、Switch電玩、刺激的狂奔賽道遊戲、桌遊室、還有週末限定的廚藝教室、手作課程等，讓孩子歡樂Fun暑假。台北遠東香格里拉每間客房皆有大型景觀窗，盡攬城市美景，還可帶著小寶貝自在暢游於全台北最高的頂樓戶外景觀恆溫泳池，將台北101和群山圍繞的台北日夜景色收進眼底，創造美好的親子度假回憶。

夏日海樂園有六大主題，玩嗨整個夏天，體驗刺激的狂奔賽道遊戲。 圖／台北遠東香格里拉提供

夏日海樂園六大主題 玩嗨整個夏天

台北遠東香格里拉為搶攻暑假親子客群，繼去年暑假「夏日童樂園」好評不斷，今年再度將客房樓層改造成親子俱樂部，於6月22日端午節連假開始到9月3日期間，獨家打造親子俱樂部「夏日海樂園」，凡預訂「夏日海樂園」親子住房專案的賓客，於住宿期間可入園體驗，讓孩子盡情放電、爸媽放鬆放空。其他住宿賓客入園每位大人僅需外加150元、小孩外加250元，兩歲以下孩童免費，暢玩「夏日海樂園」六個海洋主題空間，各種寓教於樂的設施與精采活動，讓不同年齡的小朋友好嗨。

將客房樓層改造成親子俱樂部的「夏日海樂園」，好玩又好拍，讓孩子放電、爸媽放鬆。 圖／台北遠東香格里拉提供

「海灘樂園」是由兩間客房打通，鋪上粉藍相間的柔軟地墊，提供各式各樣的質感遊具供學齡前孩童探索，例如童趣可愛的各種海底世界玩偶、趣味釣魚、螃蟹蹺蹺板、溜滑梯球池、德國原木搖搖馬、兒童鋼琴、打擊樂組、原木豪華火車軌道、造型火箭、汽車、飛機、大型軟積木、小女孩們最愛的梳妝台、扮家家酒玩具等，絕對讓小朋友們玩得不亦樂乎。

「賽道狂奔」打造刺激感十足的、急速賽車遊戲，逼真的3D真實場景，玩家們可以在遊戲中盡情開戰自己技巧的開車模式，也可以和其他玩家連線比賽，增加競速比賽的刺激感，同時感受不一樣的賽車魅力，帶給玩家身臨其境的體驗。大人小孩都愛的「Switch任天堂遊戲區」，包含多款精選遊戲如探索海底的深海迷航、享受對決樂趣的馬力歐派對及六大運動競賽項目的Nitendo Switch Sports等。

讓孩子暫時遠離3C的「水母洞桌遊」，包含多款桌遊選擇，大人小孩可透過桌遊過程一起挑戰、一起動腦，讓孩子學習團隊合作並激發大腦潛能之外，還可以學習設立目標，堅持不放棄，從遊戲中建立自信心，歡樂無窮！

尼莫小廚房的廚藝教室，讓孩子們穿上圍裙，跟著五星主廚學習製作握壽司或甜點。 圖／台北遠東香格里拉提供

喜歡手作的小朋友，「尼莫小廚房」可透過角色扮演，體驗各式迷你版廚房用具，動手切蔬果、烤麵包、煮火鍋、炸薯條等，還有蔬果市集雜貨店，從小培養烹飪興趣與飲食品味。週末還特別安排廚藝教室，讓孩子們穿上圍裙，跟著五星主廚學習製作握壽司或甜點，每個孩子都是明星小廚神。另有精采有趣的「海底手作坊」囊括水晶貼紙拼拼樂、和諧粉彩繪及編織鑰匙圈等手作課程，透過引導創作獨一無二的藝術作品。廚藝教室與手作體驗需另付活動費用每位250元，需事先預約。

精采有趣的「海底手作坊」，透過引導創作獨一無二的作品。 圖／台北遠東香格里拉提供

夏日池畔派對

今年夏天，台北遠東香格里拉於端午連假每日(6月22日至25日)以及暑假期間至9月3日每週六及週日下午3:00至7:00，於七樓夏季泳池舉辦「夏日池畔派對」，現點現做BBQ美食、池畔酒吧、大型浮具等吃喝玩樂一應俱全，輕鬆享受夏日微風、陽光與戶外池畔風情，成人每位1,399元，可任選一款主菜、配菜與甜點以及池畔酒吧精選飲品無限暢飲，6-11歲未滿12歲孩童每位699元含兒童餐及飲品，0-5歲孩童(未滿6歲)免費入場，需三天前預訂。

「夏日池畔派對」現點現做BBQ美食、池畔酒吧等，吃喝玩樂一應俱全。 圖／台北遠東香格里拉提供

活動詳情與訂房請洽：https://lihi2.com/JBNOk 或 (02) 2376-3266；夏日池畔派對購票請洽：(02) 7700-3111。