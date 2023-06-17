在床上吃東西又沒清 醫曝案例「11隻蟑螂住進耳朵」

有些民眾會在床上邊吃零食邊追劇，若事後未清理乾淨，恐招來各類小蟲。新加坡醫師「山姆醫師（Dr.Sam）」近期上傳影片，透露自己不會在床上吃東西，並分享廣東案例，有男子習慣將沒吃完的食物放在床邊，導致11隻蟑螂住進耳朵內，而他也分享類似情況的處理方式。

山姆醫師在TikTok分享「不要在床上吃東西」的影片，他表示，廣東有位24歲男子習慣將沒吃完的食物放在床邊，男子某晚驚醒後，感覺耳朵劇烈疼痛，家人檢查耳朵後，發現有異物，便帶男子去看醫生，醫生在耳道內發現1隻德國蟑螂，細看耳道後更發現其餘10隻蟑螂寶寶。

山姆醫師表示，蟑螂會被耳垢的味道吸引，加上耳道的環境又濕又黑暗，因此蟑螂也將耳道當作基地，由於蟑螂在耳道內又爬又刮，才會產生不適感，雖然這種案例不多，卻有機會在任何國家、任何人身上發生，且不只有蟑螂可以進入耳道。

若遇上類似狀況，山姆醫師也提醒3點，第一、不要驚慌，耳朵和大腦沒有完全連通，第二、不要試著用工具挖耳朵，否則可能會造成更大傷害，第三、可以嘗試淹死小蟲，他建議可以滴橄欖油淹死蟲子，或迫使蟲子跑出來，不過他仍建議民眾遇上此狀況先行就醫。

事實上，台灣也曾有類似案例，有男子2014年間受「ㄍㄧㄍㄧ」的耳鳴聲困擾，就醫後卻抓出一隻蟑螂幼蟲。偕醫院耳鼻喉科主治醫師周家儀提醒，當異物進入耳道時，還是以昆蟲最危險，很可能穿破耳膜，這時可利用動物的趨光性，用手電筒照，讓蟲蟲找到出口，不要一直往內耳鑽，或是從耳道內滴嬰兒油、沙拉油，使小蟲窒息死亡再到醫院取出。