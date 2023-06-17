今晚降雨趨緩！端午連假好熱上看36度高溫 注意午後雷雨

今天台灣仍在西南季風環境內，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，各地雲量偏多，普遍有短暫陣雨或是雷雨出現的機會。雲層大多由南往北移動，因此沿海地區受雲層移入而出現降雨的機會較高。

他說，白天期間配合熱力作用，山區還是要留意局部熱對流發展的狀況，熱對流生長的區域可能會有局部較大的雨勢發生。整體來說雨量應該會比昨天來得小，到了今晚水氣逐漸減少，降雨的狀況會更進一步趨緩，山區以及危險的區域暫時不要前往。

明天台灣仍在西南風環境內，不過，吳聖宇說，水氣減少，降雨的情況也跟著縮減。迎風面的中部、南部仍有局部短暫陣雨機會，主要降雨偏向白天因為熱力作用而在山區發展擴散的熱對流降雨，仍有可能出現局部單點較大雨勢，到山區仍要留意。

平地部分，他表示，大台北還有東半部地區比較容易受到熱對流擴散影響出現降雨，午後外出的話要留意天氣的變化。降雨減少之後，溫度也會跟著往上升，明天許多地方白天高溫預報都有32-34度以上，轉熱的情況趨於明顯，外出活動要開始注意多補充水分預防中暑，做好防曬。

下周四開始端午連假。吳聖宇說，下周一到周五台灣附近還是受西南風影響，迎風面中部、南部雲量較多，偶有局部短暫陣雨機會，北部、東半部則是要留意白天熱力作用造成的午後熱對流降雨。但是降雨量普遍不多，大多數地方可能一整天多雲或有陽光的天氣，天氣型態比起這個禮拜來說算是穩定不少。

溫度部分，吳聖宇說，則會明顯偏高，尤其有可能出現西南風下沉增溫的北部地區，高溫預報都來到35-36度以上，其他地方也有32-34度以上。受到西南風繞過台灣地形的影響，中北部沿海空曠地區以及恆春半島、綠島蘭嶼一帶在下周也容易出現強陣風的現象。

吳聖宇表示，下周末起太平洋高壓增強，台灣附近風向開始轉偏南風到東南風，整體天氣的型態會更趨向夏季型午後雷雨為主。主要降雨集中在中午過後，山區降雨機會比平地明顯，溫度將持續偏高，梅雨季算是正式告一段落，進入夏天的狀態。