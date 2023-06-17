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新北至雲林大雨特報 慎防劇烈天氣注意雷擊、強陣風

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新北至雲林大雨 吳德榮：慎防劇烈天氣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局持續發布大雨特報，今天新北至雲林地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。記者潘俊宏／攝影
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局持續發布大雨特報，今天新北至雲林地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。記者潘俊宏／攝影

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局持續發布大雨特報，今天新北至雲林地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨強對流在台灣西側沿海發展，砧狀雲布滿西半部；強線狀回波亦在西側沿海、伴隨密集閃電；中部以北沿海受到邊緣影響，有局部少量降雨。

他表示，今天滯留鋒北移至北部海面，搭配西南季風，仍將帶來明顯降雨，應慎防小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。北部23至33度，中部24至33度，南部24至35度，東部24至34度。

吳德榮說，明天至下周二滯留鋒在長江流域至北部海面一帶南北徘徊，台灣受西南季風影響，迎風面中南部不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，午後發展較強，應注意；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。

即將迎端午連假，吳德榮說，下周三至25日太平洋高壓偏弱，西南季風偏強，仍屬5、6月梅雨季中南部易降雨的型態之一；迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後發展較強；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏、午後偶有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮 防曬

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