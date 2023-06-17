不讓行人等6違規 將強制講習

為了擺脫行人地獄惡名，交通部昨預告修法，未來只要是不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸、一般道路裝載散落物掉落等六項違規，除罰款外，將強制接受道安講習。此外，新手駕駛取得駕照一年內，違規計點滿六點者，也要強制參加道安講習。交通部表示，新制預計六月卅日上路。

根據道安會統計，去年交通事故奪走三○八五條人命，創十年新高，今年首季的卅日交通事故死亡人數八一二人，其中行人有一○三人，皆較去年同期增加，未有好轉趨勢。

交通部表示，配合道交條例修正案，授權子法訂定需接受道安講習違規態樣，為擺脫行人地獄惡名，新增未停讓行人駕駛、拒檢稽查逃逸者，要強制接受道安講習。此外，過去僅規定國道、快速道路若有汽車掉落散落物需道安講習，未來則新增一般道路也適用。

有鑒於貨運超重情況頻傳，光是貨運三業平均每月超重違規達六一三件。交通部表示，若汽車裝載貨物超重、超出長寬高限，除了汽車駕駛人外，新增汽車所有人也須參加講習。另外，非屬汽車的動力機械，如吊車、堆高機等現行違規不須講習，未來也將納入。

現行道安講習分為酒駕、無照以及一般汽機車違規，針對未滿十八歲駕駛，現行僅針對「無照駕駛」要求法定代理人或監護人同時接受講習，未來若未成年駕駛，有蛇行、惡意逼車等危險駕駛行為，法定代理人或監護人須再另參加一般汽機車違規講習。

為加強對新手駕駛管理，交通部這次也規範初次領有駕照者，一年內交通違規記點達到六點就須參加道安講習，一般民眾則是滿十二點才要參加。

除了新手駕駛外，汽車駕駛人一年內違規記點達六點者，可申請自費講習扣抵違規點數，一次可扣抵兩點，一年內以一次為限，但若汽車駕駛人、汽車所有人或其他相關人於接受道安講習一年內再次違反規定，將增加講習時數。

交通部表示，目前道安講習為免費參加，未來公路總局可向接受講習者收取費用，收取基準及項目另由公總公告。至於道安講習每次以不超過兩天為原則，得採集體或個別方式。

對於交通部擴大道安講習對象，交通學者李克聰表示，雖然增加道安講習項目有助於管理駕駛人，但重點應該放在如何讓講習產生效果，包括教材、上課方式都應多加精進。

李克聰強調，違規者年齡、背景多元，過去不少人參加講習甚至不會專心聆聽，講習內容及方式也應跟著提升。另外，若收取講習費用希望能讓講師得到更合理報酬，促使其規畫更有效的授課方式。