年齡歧視 ─租屋篇／限制租屋年齡 法律無法規範
在租屋市場，年齡歧視毫無隱藏。在成為老人之後，只要你沒有隱藏看起來年紀大、滿頭白髮等表徵，租屋的門檻就會隨著年齡增加而提高。
長壽已成常態，每個人都會變老，對年紀的歧視，其實也是對未來的自己歧視。本周帶您看見租屋的年齡歧視現況，以及我們可以如何努力，使這個社會成為更適合變老的地方。
律師這樣說
限制租屋年齡 法律無法規範
租屋網站上，房東載明租屋條件「不租四十五歲以上」；老夫妻租房，租約寫著「只要其中一人過世就要搬家」；原本住得好好的高齡者，身體退化不良於行後，房東就趕人。
關於年長者的租屋歧視在租房時隨處可見，這些狀況能否訴諸法律？律師說，只要契約寫明「條件」，房東要求條件符合才出租，或契約到期，房東不續租，都是合法行為。
「限制租屋者的年齡，固然是歧視，但法律無法規範與限制。」宇皓法律事務所律師鄭嘉欣說明，不動產（房地）屬私人經濟財，法無明文限制私人要如何使用。無論是寫年齡限制，或明說不租給高齡者，其實就是對租客收入、社會地位的限制，這是房東權益，有些房東不寫年齡，但常見的「職業單純、收入穩定」，一樣會排除獨居無收入的老人。
鄭嘉欣強調，解決獨居老人租不到房的問題，不是立法限制房東，或是處罰房東，就實務上來說，立法也是無效的，即便出租廣告上不寫，但房東仍然可以選擇不簽約。
她認為合理且務實的解方，是從社會福利著手，政府必須提供一定數量的社會住宅，以便宜、可負擔的租金，出租給獨居老人，或安排無家可歸的長輩一個足以遮風避雨的居所，這才是政府應努力的方向。
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81歲顧伯伯搬家 上千本書最寶貝
顧伯伯每天只吃一餐，生活花不到什麼錢，搬家時最大的願望就是把跟著他大半輩子的上千本書都帶走，他說，這些書是他最重要的資產，也是最親密的家人。這個社會的年齡歧視是有的，但回到他的生活裡，簡單自足，不太受年齡歧視影響。他如何在八十一歲時帶著上千本書，搬到下一個住處？
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