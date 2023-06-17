年齡歧視 ─租屋篇／有社福資源 房東租客都安心

陳先生有間房，鄰近台北市捷運文湖線的大樓，大約廿幾坪、有管理員、屋況佳、生活機能好，租金一個月一萬七千元，低於行情價的一半。

陳先生是崔媽媽基金會的友善房東，他的房子上月租給八十一歲的顧伯伯。

顧伯伯單身獨居，人生前半段沒有刻意存款也沒買房，現在領台北市中低收補助加上其他社會補助，每月有兩萬多元。他找房的需求是一間可裝下他上千本書的屋子，因為他的日常花費很低，愛書成癡的顧伯伯唯一願望是把所有書帶去新家，他很滿意現在入住的房子。

成功媒合顧伯伯住進陳先生的房子，是崔媽媽基金會去年啟動的「地表最友善二房東計畫」，這個計畫希望成為房東和弱勢房客的橋梁，崔媽媽向房東承租老舊與閒置空間，整理成弱勢可負擔的房源，再轉租弱勢房客。

崔媽媽基金會居住扶助部主任馮麗芳解釋，他們理解房東不願意租房給弱勢者的難處，很多房東寧願長期空著，也不願出租。這個計畫保障房東出租的房子完整管理、交租準時，甚至還負責修繕老舊房屋；另一方面，弱勢者能在不被歧視的狀況下，穩定租屋。

與目前地方政府推出包租代管、社宅計畫最大不同的是，這個計畫會引進社會福利資源，像是與人生百味、芒草心、社區實踐協會、龍山老人中心等社福團體合作，讓弱勢租屋者在新住所安居，也讓房東安心，知道這些弱勢者是有社會資源協助的，也確保繳租不中斷、租約到期房屋可收回。

馮麗芳說，去年五、六月啟動計畫，至今約有廿幾件主動聯繫，但真正可以承租的案件不到十間。一來基金會服務地區限於雙北，雙北房東期待的租金高，但弱勢者可負擔的租金又不能太高；二來許多主動送上來的房子實在太舊了，基金會負擔不起那麼高的整修成本。

崔媽媽不求量的快速成長，作為一個小型的非營利組織，啟動友善二房東計畫，是希望能嘗試出較好的整合性弱勢居住模式，並回饋給政府及其他非雙北地區的社福組織，讓他們可循此模式改善政策。