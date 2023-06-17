年齡歧視 ─租屋篇／社宅不足 不夠弱勢還排不到

高齡獨居者的居住問題，多數國家是透過社會住宅，讓弱勢者也有基本的居住權。而在台灣，社會住宅起步晚、存量少，使得居住的弱勢者得落入資本租屋市場，受盡歧視與排擠。

社會住宅推動聯盟辦公室主任林育如指出，目前台灣社宅量只有百分之零點二，還在往百分之一努力，相較於日本約百分之五，韓國約百分之六，英國約百分之十六，荷蘭約百分之廿九，遠遠不夠。

弱勢者申請入住社宅是評點制，每項弱勢條件都有積分，當需要居住的弱勢者多，但可以提供的社會住宅少，就必須比積分，「不夠弱勢」的老人家是排不到社會住宅的。

林育如認為，因為年齡歧視而造成的租屋排擠，當然需要透過倡議、社會溝通來弭平歧視，但她強調，無法期待個人用私有財產處理弱勢者的居住問題，更無法強迫有產權的房東要接納老人家，對於弱勢者的居住保障，足夠的社宅是第一步。對弱勢者居住保障，永遠是政府要走在最前面，才能帶動自由市場的房東也願意一起投入。

另一方面，政府也要有足夠的配套，讓房東覺得，照顧老人家，願意出租房子給年長者，這件事情不但立益良善，也是讓人安心的。政府端有責任架好支援網絡，讓房東知道，租屋給年長者時，一旦他生病、他需要就醫或照顧，甚至過世了，會有資源可以進來處理，他不用自己慌亂地解決。

但她也提醒，老人家居住這件事，絕對不是「有房可住」這麼簡單，到了新住所，老人家如何融入新社區、如何在社區獨立且安全生活，都需要協助。這件事需要投入資源，也要巧妙連結現有的長照或社區照顧資源，把既有資源嫁接進來，讓長者可以使用到。