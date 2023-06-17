年齡歧視 ─租屋篇／獨居高齡 有錢仍難租到房

魏阿姨七十幾歲，老伴剛過世，房東就拿著當初簽的契約某條件「只要其中一人過世就要搬家」，被要求搬出信義區大廈租所。她除了有慢性病，腳不方便，走路需要借助助行器外，生活能自理，手邊也有些錢，負擔高價房租完全沒問題。

但是魏阿姨去看房子，房東一知道她高齡喪偶，即便有外籍看護同住照顧，不算獨居，也都用各種理由拒租。眼看租約就要到期，她已經找了三個月都還找不到適合的房子。

八十一歲的顧伯伯，五十幾歲從美國回台照顧生病的父母，住在父母的公務宿舍。前幾年父母相繼過世，他開始租屋碰壁的日子。五年前好不容易在台北市郊找到住所，租屋處坐落在陰暗狹小潮濕巷弄深處的老公寓頂樓。去年房東說要收回自用，他今年又開始找房。

看房相見歡 報上年齡就免談

顧伯伯說他每天做五個伏地挺身，爬三趟樓梯不會覺得喘，除了血壓稍高，沒有任何疾病，連便秘都沒有。臉色紅潤，說起話中氣十足的他身體健朗，看上去約莫六、七十歲，比實際年齡年輕。有幾次看房本來相談甚歡，房東一問：「請問貴庚？」他誠實報上年齡後，就沒下文了。

有錢的魏阿姨和健康的顧伯伯，都曾是崔媽媽基金會居住扶助的服務個案。

崔媽媽基金會居住扶助部主任馮麗芳指出，崔媽媽每年大約有兩百多件弱勢租屋的諮詢，四成以上是老人家，在租屋市場，獨居又高齡，的確是最難租到房子的一群，即便許多獨居長者領有各種補助，或是根本有月退俸，經濟狀況不錯，一樣因為年齡被排擠。也有人是從中年開始租屋，十幾二十年後上了年紀，房東突然以各種理由要求搬出。

房東疑慮多 社工溝通也無效

房東們的「年齡雷達」非常敏銳，年紀大等同於各種的意外─可能付不出租金？會不會突然跌倒？生病誰帶去看醫師？有沒有用火、用電疑慮？會不會囤積？重聽和鄰居不好相處？如果過世會影響房價？

年齡歧視讓從不欠租的有錢長者、健康的長者、生活習慣良好的長者，這些社經條件中的「非弱勢」，依然找不到房子。馮麗芳說，有些個案，社工在陪同長者看屋時會和房東溝通，很多時候，即便房東的擔心一一被討論，房東也知道租客沒有以上問題，後來還是決定不租。

「我們理解房東的擔心很難消除，除非有幾個成功模組。」馮麗芳說，崔媽媽這幾年希望作為房東和弱勢租屋者的橋梁，做出幾個可讓房東信任的成功模組，「但是成功模組真的不容易。」她苦笑。