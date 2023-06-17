杜絕漁業血汗海鮮 民團籲立法

美國國務院在當地時間（15）日公布「2023人口販運問題報告」，台灣被評比為第一級（Tier 1），其中提到政府機關調查人力及規定不足，持續對於台灣籍遠洋船隊勞力剝削的鑑別、調查與起訴工作形成阻礙。由於美國去年兩度將台灣遠洋漁獲列入「童工及強迫勞動製品清單」，外籍漁工人權保障聯盟呼籲台灣應對症下藥，解決遠洋漁業中的人口販運問題。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，台灣政府應從遠洋漁業的源頭及整條供應鏈預防人口販運，並透過立法要求台灣水產企業進行盡職調查，以確保非法漁業與強迫勞動不再發生，避免再有血汗海鮮銷到海外。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達表示，台灣雖未被降級，但各產業移工面臨強迫勞動與人口販運的潛在威脅並未降低，不僅老問題仍在，更有新問題出現，包括政府未要求優先雇用在台等待轉換僱主的移工，近期更核准更多項目的移工配額引進，迫使許多移工因無法轉換成為無證移工，進而遭受更嚴重的剝削與強迫勞動。

對此農委會漁業署表示，我國已提出「漁業與人權行動計畫」及相關法規、執行面的改善，並認為仍有改進空間之處，政府將參考美方及民間團體改善建議，持續推展該行動計畫及相關人權保障工作。另也邀請民間團體陪同勞動檢查、參與仲介評鑑，不定期與民間團體交流座談等。