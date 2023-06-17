回響／申請優化 巴氏量表不廢除

三總神經科醫師月初因未開立巴氏量表，遭病人家屬毆打，引發巴氏量表存廢討論，有專家倡議申請外勞應回歸市場機制。衛福部與勞動部召開會議討論，昨拍板決議，申請外籍看護仍須先完成「巴氏量表」評估，儘管巴氏量表不廢除，但將優化現有流程。

家總秘書長陳景寧說，需申請巴氏量表的長照家庭，通常已進入重症，「踏出家門的每一步都艱難」，希望兩部會加速溝通「簡化、減少舟車勞頓、不要勞民傷財」，是民眾最低的期待。

衛福部長照司副司長吳希文表示，巴氏量表的申請流程，是由「醫療團隊」評估，除了醫師外，還有其他醫事人員共同評估，非只有醫師一人負責，評估結果報告會由醫院端掛號給長照中心、民眾端。他說表示，此次會議希望醫院落實精進、優化申辦流程與作業方式。未來若要改變申請外勞的評估機制，後續交由勞動部研商。

「醫師幫忙開巴氏量表，到底要歸類在醫師義務，還是只是幫忙病患爭取權益，爭議很大」。長庚醫院神經內科主治醫師徐文俊說，醫師職責應該圍繞在醫療範圍，是否要聘僱外籍看護，需盤點整個家庭的支持系統，醫師很難短時間完成，應可由社福系統介入評估。