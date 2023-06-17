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首次突破0.8℃ 5月海溫 史上最暖

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤／台北報導

根據美國國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）資料顯示，今年五月全球海洋表面溫度創下歷年同期新高。中央氣象局長鄭明典示警，當海洋熱起來就很難再回去，全球暖化將更明顯。專家也說，海溫上升可能導致颱風增強速度變快、移動速度變慢，帶來的降雨衝擊恐更大，台灣遇上強降雨及乾旱等極端氣候的頻率也恐愈來愈高。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，前幾年因反聖嬰現象，溫度上升稍微平緩，但依照目前國際監測資訊，聖嬰現象已形成，且可能是強聖嬰，預期接下來全球溫度會上升，不排除突破二○一六年的史上新高紀錄。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則說，根據歷年觀察，聖嬰年出現暖冬的機會較高。

根據ＮＯＡＡ資料顯示，今年五月全球海洋表面溫度來到攝氏○點八五度，較去年同期增加○點二一度，也是一八五○年有紀錄以來，首次在五月突破○點八度。

賈新興指出，對台灣來說，海溫上升可能導致颱風在海上活動能接收熱量變多，快速增強的趨勢會愈來愈明顯，且海溫上升可能導致颱風移動速度變慢，若滯留台灣附近，帶來的降雨衝擊恐變大。他說，極端氣候強度跟頻率愈來愈強已是趨勢，台灣近年日降雨量變強、降雨季節分布極端、乾旱等都可能和暖化相關。

氣象局預報中心主任呂國臣也說，近年台灣極端天氣確實發現除了乾旱頻率增加，在降雨日減少、總量變化不大的情況下，發生豪雨及大雨頻率也明顯增加。

許晃雄表示，預期聖嬰在今年夏秋到來，屆時熱帶地區會明顯受影響，不過，由於台灣位於副熱帶地區，離聖嬰位置較遠，影響不像其他地區劇烈。

颱風 氣象局 暖化

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