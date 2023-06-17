聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人地獄威脅兒少 監院糾正政院

聯合報／ 記者邱瓊玉周湘芸鄭媁／台北報導
兒少交通事故死傷人數逐年攀升，監院為此對行政院提出糾正案，要求政院徹底研議改革方案。記者潘俊宏／攝影
兒少交通事故死傷人數逐年攀升，監院為此對行政院提出糾正案，要求政院徹底研議改革方案。記者潘俊宏／攝影

台灣人口自二○一○年首度負成長，○到十二歲兒童交通事故死傷人數在近十五年內卻上升兩成一之多。監察院昨針對行人地獄導致的兒童交通事故傷亡對行政院提出糾正案，指政院怠於推動兒少交通事故傷害監測、預防及控制機制，致交通事故事件一再重演，嚴重傷害政府國際形象，也損及我國兒少生存及發展權。

對此，行政院發言人林子倫表示，政院尊重監察院職權，也虛心受教，將就監察委員的提醒務實檢討改善。

監察院表示，惡劣的交通環境嚴重影響兒少人身安全，有鑑於此，監委葉大華在二○二一年立案進行少交通事故傷亡調查，並在去年五月提出調查報告，呼籲政院督導交通部、衛福部、教育部、內政部及各地方政府正視兒少交通事故傷害議題，建立兒少事故傷害監測機制。

葉大華表示，距離提出調查報告已滿一年，期間政院雖三度函復檢討辦理情形，但兒少嚴重交通事故仍層出不窮，包括去年十二月台中市伊拉克籍男子一家三口走在斑馬線上，妻兒遭公車輾斃，今年五月，台南又有一對母女在斑馬線上被撞不治等事件。

葉大華表示，根據交通部「道安資訊查詢網」，去年全年交通事故件數，造成逾三千人死亡、近五十萬人受傷，均較前年增加，其中兒少死傷人數亦較前年增加一五八九人，凸顯道路環境惡劣，交通管理混亂、欠缺監測機制等問題仍遲未改善，因此提案糾正，呼籲政院確實督導跨部會事故傷害監測機制，徹底研議改革方案。

林子倫表示，行政院去年已核定五十億元「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，針對婦幼族群人口數較多的區域周邊易肇事路口，以及學校周邊路口、通學廊道進行路徑改善，並在五月通過「行人優先交通安全行動綱領」，預計七年投入四一○億元改善行人空間，盡早讓台灣洗刷惡名。

交通部則強調，儘管沒有單就兒少訂定目標，但對於整體交通事故死亡人數仍維持年降百分之五的目標。

監察院 行政院

延伸閱讀

行政院組「餵藥案」跨部會小組 釐清檢驗標準

餵藥案中央組跨部會小組 政院：主動啟動應變機制

行人地獄衝擊兒少生命權遭糾正 政院：虛心受教

立院7月加開臨時會 送審性平法案

相關新聞

不讓行人等6違規 將強制講習

為了擺脫行人地獄惡名，交通部昨預告修法，未來只要是不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸、一般道路裝載散落物掉落等六項違規，除罰...

行人地獄威脅兒少 監院糾正政院

台灣人口自二○一○年首度負成長，○到十二歲兒童交通事故死傷人數在近十五年內卻上升兩成一之多。監察院昨針對行人地獄導致的兒...

回響／申請優化 巴氏量表不廢除

三總神經科醫師月初因未開立巴氏量表，遭病人家屬毆打，引發巴氏量表存廢討論，有專家倡議申請外勞應回歸市場機制。衛福部與勞動...

拖網無差別捕撈 環團喊退場機制

日前一尾懷有6鯊魚寶寶的「歐氏尖吻鮫」(哥布林鯊)被捕撈上岸，這尾史前深海鯊魚被漁民以「底拖網」捕獲，甚至打算賣到餐廳當...

健康你我他／疫情再起，怎麼辦？三撇步抗新冠 每天養成習慣

三年來新冠病毒肆虐，疫情嚴重，我的先生、女兒及在外縣市的父親姊弟、親朋好友紛紛中鏢，有人還是二次確診，甚至打了四劑疫苗還...

恐嚴重腹瀉！清冠一號勿搭「這1物」服用 患者出現急性腎衰竭

新冠疫情輕症進入第四波高峰，許多民眾家中常備清冠一號在確診時服用。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，近期臨床觀察到合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦