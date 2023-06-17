行人地獄威脅兒少 監院糾正政院

台灣人口自二○一○年首度負成長，○到十二歲兒童交通事故死傷人數在近十五年內卻上升兩成一之多。監察院昨針對行人地獄導致的兒童交通事故傷亡對行政院提出糾正案，指政院怠於推動兒少交通事故傷害監測、預防及控制機制，致交通事故事件一再重演，嚴重傷害政府國際形象，也損及我國兒少生存及發展權。

對此，行政院發言人林子倫表示，政院尊重監察院職權，也虛心受教，將就監察委員的提醒務實檢討改善。

監察院表示，惡劣的交通環境嚴重影響兒少人身安全，有鑑於此，監委葉大華在二○二一年立案進行少交通事故傷亡調查，並在去年五月提出調查報告，呼籲政院督導交通部、衛福部、教育部、內政部及各地方政府正視兒少交通事故傷害議題，建立兒少事故傷害監測機制。

葉大華表示，距離提出調查報告已滿一年，期間政院雖三度函復檢討辦理情形，但兒少嚴重交通事故仍層出不窮，包括去年十二月台中市伊拉克籍男子一家三口走在斑馬線上，妻兒遭公車輾斃，今年五月，台南又有一對母女在斑馬線上被撞不治等事件。

葉大華表示，根據交通部「道安資訊查詢網」，去年全年交通事故件數，造成逾三千人死亡、近五十萬人受傷，均較前年增加，其中兒少死傷人數亦較前年增加一五八九人，凸顯道路環境惡劣，交通管理混亂、欠缺監測機制等問題仍遲未改善，因此提案糾正，呼籲政院確實督導跨部會事故傷害監測機制，徹底研議改革方案。

林子倫表示，行政院去年已核定五十億元「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，針對婦幼族群人口數較多的區域周邊易肇事路口，以及學校周邊路口、通學廊道進行路徑改善，並在五月通過「行人優先交通安全行動綱領」，預計七年投入四一○億元改善行人空間，盡早讓台灣洗刷惡名。

交通部則強調，儘管沒有單就兒少訂定目標，但對於整體交通事故死亡人數仍維持年降百分之五的目標。