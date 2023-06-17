健康你我他／疫情再起，怎麼辦？三撇步抗新冠 每天養成習慣

三年來新冠病毒肆虐，疫情嚴重，我的先生、女兒及在外縣市的父親姊弟、親朋好友紛紛中鏢，有人還是二次確診，甚至打了四劑疫苗還確診。我喜歡趴趴走，打過三劑疫苗，是幸運兒、天選之人，不曾染疫，疫情解封稍有放鬆，我仍然安心遊樂及學習，如今新疫情再起，還是堅守防疫原則，對抗新冠病毒有三撇步，與大家分享。

出門前：為預防染疫，先噴上抗菌喉嚨噴劑或以抗菌漱口水漱口再外出，任何廠牌皆可使用。

在外時：只要是密閉空間，一律戴上醫用口罩，如公車、捷運、研習教室、醫院診所、百貨公司、超市及商店等，若在郊外人多地方，除照相外，也會戴上口罩。最重要是吃飯前要用洗手乳洗手，上廁所一定要戴上口罩，沖水時蓋上馬桶蓋，以防細菌病毒噴出感染。

返家後：先刷牙，噴上抗菌喉嚨噴劑或以抗菌漱口水漱口，阻斷病毒，以肥皂洗手消毒，洗頭、洗澡，換上乾淨衣服，當日穿過的衣服要清洗，帶過的汙染口罩要噴上75%酒精消毒後，才丟至拉圾桶。

也提醒同住家人要互相配合防疫方法，否則有人染疫，危害全家人，如果每日養成習慣，不會造成生活麻煩及困擾。以上三撇步是我的最佳防疫方法，任何變種新冠病毒疫情來勢洶洶，都不懼怕、不卻步，快快樂樂生活及出遊。