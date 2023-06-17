雨後彩虹 白袍良醫 系列報導／徐超斌 中風罹癌雙打擊 心繫鄉親不放棄

39歲那年因長期過勞而中風，左手左腳癱瘓，「超人醫師」徐超斌首次感受到恐懼，在倒下瞬間，第一個念頭是「還有好多事情要做，怎麼辦？」50多歲罹患鼻咽後壁惡性腫瘤，個性樂觀的他正面看待，心想「失去了一部分，但還擁有很多東西。」生命旅程中連著兩次大轉彎，醫師、癌友雙重身分，讓他更能瞭解病患痛苦，做到真正「視病猶親」。

回鄉超時工作 超人醫師癱瘓

徐超斌為台東達仁鄉土坂部落排灣族人，2002年離開奇美醫院急診部，回到家鄉部落行醫，在達仁鄉衛生所服務，因人力短缺，醫務繁重，超時工作已是日常，當時每月工作超過400多小時。

回想起那段甘苦歲月，徐超斌表示，當時可說一貧如洗，最窮之際，銀行存款只有幾萬元，同學聚會時，大夥兒討論名車、出國旅遊，但自己卻插不上話。但為了守護鄉親族人的健康，還是必須堅持下去，每天開車巡迴醫療，每周里程超過一千公里，足以環島一圈。

應該是累壞了，超人醫師也撐不下去，徐超斌說，腦中風發生在凌晨一點，在送走最後一位病人後，整個人覺得不對勁，眼歪、嘴斜，單側癱軟無力，自己親身感受醫學教科書裡的中風症狀。

擔心鐵人變成廢人，恐懼、無奈，萬般不安，一想到「壯志未酬身先死」的可能性，39歲壯年的徐超斌掉下淚來，心想該怎麼辦？中風後，從醫師變病人，這對從小在山林部落裡長大，自認體格健壯的他來說，為一大打擊，所幸緊急開顱手術後救回一命。

術後積極復健，徐超斌不斷地練習單手手術拉線，休息半年後，重返衛生所繼續工作。重開門診時，眾多病人給予安慰鼓勵，讓他感動萬分，原本擔心病友質疑中風後醫師的執刀技術，但病患仍信任他的能力，指定動手術，「到底是我太勇敢，還是他們太有勇氣！」

放療喪失味覺 復發勇敢面對

台東「超人醫師」徐超斌籌辦的「南迴診所」將開幕，服務南迴鄉親。本報資料照片 腦中風預後良好，除繼續開車巡迴偏鄉醫療，徐超斌積極籌建「南迴醫院」，不料，13年後，迎來人生另一場災厄，2019年年底確診罹患鼻咽後壁惡性腫瘤。

徐超斌說，一開始耳鳴、聽力下降，自己認為耳咽管阻塞，至台東馬偕醫院耳鼻喉科接受檢查，答案竟是鼻咽癌，鼻咽長出一顆三公分大腫瘤，擴及淋巴組織，已到晚期。

再一次的重大衝擊，但他一瞬間就轉念，直接跳過「憤怒」、「否認」等階段，坦然接受罹癌，心想當年挺過半身癱瘓急重症，這次怎可輸給鼻咽癌。接受放療時，喪失味覺，不管是甜、鹹、辣，都吃不出味道，第一次體會到「味如嚼蠟」，加上惡心嘔吐，體重急遽下降12公斤。

連續三個月化療、放療，病情似乎控制，2020年5月銷假上班，重回診間首日，他在臉書貼文「親愛的朋友啊！請大家別為我擔心，雖然經過了一番折騰與病魔搏鬥，但昔日那個大家熟悉的超人醫師在此宣告：我回來了！」

由於確診時，鼻咽癌為第四期，2020年底復發，徐超斌再次接受手術，術後恢復情況良好，重返醫療崗位。他說，為了台東偏鄉民眾的健康，必須持續推動南迴醫院，許多事情還沒做完，自己必須好好活下去。

遭逢兩次生命劫難，徐超斌既是醫師，也是病人，仍需定期回診，但他人生觀不變，那就是「正面思考，勇敢面對」，在診間常以自身經歷鼓勵病人，「我中過風、得過癌症，還是活得好好的，你一定沒問題。」

籌辦南迴醫院 先從診所做起

籌辦南迴醫院，也即將開花結果，七月五日南迴診所先行開幕，徐超斌表示，台東偏鄉地廣人稀，受限於醫護人力與資本，如果成立地區醫院，營運勢必困難，因此，先行設立「沒有圍籬的醫院」─南迴診所，結合行動超音波等醫療科技，推廣居家醫療，更能守護當地鄉親健康。

南迴診所院長徐超斌 。圖 ／徐超斌提供 徐超斌／南迴基金會執行長、南迴診所院長

年齡：56歲

罹患疾病：腦中風、鼻咽癌

發病時間：39歲腦中風、53歲鼻咽癌

症狀：左側癱瘓、晚期鼻咽癌

治療：

鼻咽癌兩階段治療，先化療、電療，半年後復發，手術切除，目前持續追蹤

想告訴病友的一句話：面對疾病時，正面思考，勇敢承受罹病事實，積極接受治療。