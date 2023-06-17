愛肝達人站／「挑食不挑老婆」，為什麼？

某君身材苗條，吃飯時很多東西不吃，好友見了問其原因。

他總是說：「我挑食不挑老婆！」

某日他又同樣回答，想不到老婆在旁邊聽到了，鐵青著臉。大概回家會死得粉難看。

有人挑食，是撿自己喜歡的吃，例如甜的或油膩的，或辣的，但也有人只吃清淡的，或只吃素的不吃葷的，真是鐘鼎山林各有天性，不可強也。

俗語說：「病從口入，禍由口出。」民以食為天，不吃又不行，吃太多了又難為情，因為體態太胖了，就會不好意思了！人沒進食，會活活餓死，除非有打營養針，所以萬物都要進食。在動物，「弱肉強食」幾乎是維持生命的本能，因此，許多動物「吃」是唯一的工作。在人類，就文明多了，除了食之外，還有衣住行育樂，禮樂射御書數，加上一些文明的因素，「人之所以異於禽獸者，幾希！」

俗語說：「病從口入。」吃不得當也會引起各種後遺症。例如糖尿病患者好吃甜食，饕客好吃各種美食。前者引起血糖高，甚至引發各種併發症，例如心血管疾病、腎臟病、眼睛失明等禍害。後者高熱量食物攝取過多，膽固醇過多也會加速動脈硬化，誘發心臟病及腦中風。因此，長壽者大多是瘦瘦者，少有肥胖者。

因此，控制飲食，控制體重是避免引起現代文明病─三高（血壓高、血糖高、膽固醇高）的不二法門。然而，飲食男女，人之大欲，單從醫學上或觀念上的勸說有時難竟全功。

還好近年來，隨著醫學的進步，控制體重方面已陸續有各種新藥研發出來，有些藥物讓你吃的油脂不會吸收而由大便排出來，有些藥物讓你吃的澱粉經由小便排出去，有些藥物讓你抑制食欲不想吃東西。

「窈窕淑女，君子好逑」，因此，減肥成為另一種全民運動，已成為仕女們的最愛。

「吾豈好吃哉，吾不得已也」，面對美食在前、美色在前要臨危不亂，不受誘惑，天人交戰，如何抉擇，真的是人生的一大考驗之一，也是人人必修的智慧。

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