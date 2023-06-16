融入遊戲學手語 學生：實用有趣的本土語言

因應國家語言發展法通過，高一學生皆須修習本土語課程，不過手語常被忽略，桃園大溪高中在手語老師董玉芬規畫下，教授學生台灣手語，透過生活情境、展現課程活潑有趣面向，並提升學生學習動機與成效，也融入遊戲機制強化學習，讓本土語的學習在桃園展現最多元的學習風貌。

桃園市教育局鼓勵各級學校針對不同族群開設本土語課程，對於容易被忽略的台灣手語課程，也是積極地倡議各校開設，手語課程以台灣聾人發展出來的自然手語為素材，編纂為台灣手語各冊主題，內容符合生活情境且豐富多元，從個人生活管理到家庭和學校的活動，進而到社會生活的不同議題、場域，皆涵蓋其中。期盼學生能藉由不同場域的情境內容，探討聾人文化議題，以提升對聾人語言和文化的理解和尊重。

大溪高中在董玉芬老師規畫下，高一這學年的課程有兩大主軸，分別為去公園玩及狗狗朋友，主題貼近生活樣態，並讓有心學習的同學容易上手。在教學過程中，為符應生活情境、展現課程活潑有趣面向，並提升學生學習動機與成效，也融入遊戲機制強化學習。例讓各組抽出3張關鍵字詞牌卡，經由討論，串聯成一句生活用語後，以手語呈現，並讓他組觀看，寫出對方所表達的完整語句，有效系統性加深印象。

參加手語課程學生說，課程很有趣，可以只用手語就把自己想表達的意思傳達給別人。上課時，也發現手語很形象化，跟平常生活中互相比手畫腳沒有太大區別，如果以後有機會遇到聾啞人士或許也可以稍微看得懂一些。