大門紅、窗框黃 桃園出書帶你走讀眷村6大色彩文化

眷村色彩散策走讀全台30眷村地景新書發表會今舉行，本書為桃園市政府文化局與榮民榮眷基金會合作，並委託中原大學團隊研究調查，歷時3年走訪全台眷村蒐集資料，從南到北選出30個具代表性的眷村，以色彩特色為主題，呈現各眷村的文化風貌，帶領讀者藉由色彩認識眷村文化。

桃園市長張善政今出席發表會表示，桃園是眷村重鎮，全市有超過百個眷村，市府與退輔會、榮民榮眷基金會的連結深厚，一直以發揚眷村文化為重要目標，並與榮民榮眷基金會合作成立「中華民國眷村資源中心」，本書即為合作計畫推動的項目之一。

張善政說，眷村色彩散策走讀全台 30 眷村地景對眷村文化工作具承先啟後的意義，並感謝中原大學團隊蒐集寶貴的資料，一方面訴說眷村故事，讓大家瞭解眷村文化，二方面找出眷村代表性顏色。

財團法人榮民榮眷基金董事長李文忠表示，本書以色彩為主題在全國彙整出大門紅、窗框黃、石漆綠、天青藍、屋瓦黑、麵粉白等6個具有眷村代表性顏色。桃園是全台眷村比例最高的地方，目前各地眷村逐步改建、消逝中，需共同努力傳承眷村文化。

文化局長邱正生說，本書透過訪談原眷戶、文史工作者、修復團隊等，採集原本生活痕跡所遺留的色彩風貌，分成建築現況、環境景觀及人文生活等面向，彙整出6個眷村代表性顏色，後續調查總計450筆詮釋資料成果皆將上傳國家文化記憶庫網站，可提供建築修復設計、藝術應用設計、眷村文化推廣等領域更具有脈絡性的參考指標。