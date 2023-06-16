台灣與立陶宛簽署農業合作備忘錄 深化農業合作交流

我國與立陶宛簽署「台立農業合作瞭解備忘錄」，兩國承諾將建立農業合作對話平台，定期就農業政策、農業創新技術、市場進入及貿易便捷化等議題進行交流，以深化雙方農業合作、貿易與投資。

「台立農業合作瞭解備忘錄」由我國駐立陶宛台灣代表處黃鈞耀與立陶宛貿易代表處盧思融今(16日)代表簽署，外交部次長李淳主持，農委會副主委杜文珍、立陶宛農業部次長湯庫思(Vytenis Tomkus)共同見證。

農委會表示，簽署「台立農業合作瞭解備忘錄」對於兩國農業實質關係發展有重大意義，昨雙方也召開「第1屆台立農業合作會議」，針對農業淨零碳排相關策略與調適作法交換意見，就加強兩國農產食品公私夥伴合作、創新農業技術鏈結，深化雙邊農產貿易等議題達成多項共識，承諾將推動有機農業合作、媒合雙方農企業在固碳及負碳優質創新技術方面的商機，同時，也協力開發兩國農產食品在歐洲與亞洲的市場。

立陶宛農業部次長湯庫思表示，在荷蘭、法國、匈牙利、波蘭之後，立陶宛成為第5個與台灣簽署農業合作備忘錄的歐盟國家，兩國建立農業合作對話平台後，將能開創互惠雙贏的農業交流模式。

農委會表示，立陶宛為歐洲重要的農糧與畜牧生產國之一，我國從立陶宛進口的主要農產食品包括木材、乾酪、酒類、巧克力、寵物食品等，至於出口到立國則以飲料為主。

而立陶宛農業部訪問團來台，也參訪了農委會茶業改良場及財團法人農業科技研究院，同時出席一年一度的台北國際食品展，瞭解台灣農產食品，以及農業加工、環境友善與淨零碳排等技術研發成果。