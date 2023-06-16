小時候胖就是胖！他驚見小孩脖子浮「一條黑痕」 醫示警：這種特別要注意

兒童肥胖是現今重大健康問題之一，且比例有逐年上升趨勢。雲林一名國小3年級學生小華（化名）最近脖子、腋下等部位出現「一條黑黑」的痕跡，體重也嚴重超標，家長擔心可能小小年紀得到糖尿病，趕緊就醫，成大斗六分院醫師潘妤玟確診小華罹患黑色棘皮症及肥胖症，必須透過控制熱量攝取、均衡飲食，並加強運動逐步減重，才能完全揮別病症。

根據衛生福利部國民健康署兒童肥胖防治實證指引，資料顯示國內自2012至2015年間，國小、國中生過重及肥胖比例明顯增加。研究指出，肥胖還會影響病童短期及長期的身心健康。

小華說，自己偏愛吃麵包、油炸食物，平常很少運動，有時精神狀況好就會很晚睡，隔天得早起上學，常常感覺睡不飽，最近身上多處黑色素沈澱，媽媽嚇得上網查詢，初判他可能得到黑色棘皮症，也因該症與糖尿病相關，憂心有家族病史的小華會不會得到糖尿病。

潘妤玟收治小華後，除確診黑色棘皮症，另也透過學校體檢資料分析，他除有輕微血脂異常，甚至還有中度脂肪肝；但生活習慣很難輕易改變，需循序漸進下手，幫助小華在可適應的程度下減重。

她叮嚀小華先調整飲食，再搭配運動，重新建立良好生活習慣。潘妤玟說，疑似肥胖症的兒童，飲食一定要定時定量且均衡，少吃高熱量食物，每周至少運動3次以上，最重要的是，要擁有充足睡眠，生活習慣返回常軌後，對正在發育階段的身體，也會帶來正向影響。