快訊

中職／要打全壘打大賽 江坤宇好吃驚：我沒什麼力量…

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

海外這樣刷最聰明！將來銀行推新帳戶神優惠 兩周限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
將來銀行的「將將卡」卡友將可享國內刷卡1.5％回饋無上限，以及海外刷卡回饋最高達10.5％的強勢優惠，讓旅行愛好者玩得開心、「刷」得聰明。圖／將來銀行提供
將來銀行的「將將卡」卡友將可享國內刷卡1.5％回饋無上限，以及海外刷卡回饋最高達10.5％的強勢優惠，讓旅行愛好者玩得開心、「刷」得聰明。圖／將來銀行提供

精打細算的時代，個人金融管理的一舉一動都需要更聰明的選擇。將來銀行（NEXT BANK）推出優惠活動，只要使用邀請碼「NEXT1150」新申辦存款帳戶並完成裝置綁定，將獲新戶禮、指定代扣繳點數回饋與旅遊海外刷卡加碼回饋，總值上看1,150元，活動僅限兩周快閃推出，直至6月底止。

由於代繳、代扣已是未來生活的新日常，將來銀行原就為首家與「台灣票據交換所」合作ACH（Automated Clearing House）自動代扣繳機制的純網路銀行，因此近日再將回饋延伸至帳單扣繳服務：舉凡符合前述條件的新戶申辦特許公用事業，或他行信用卡帳單自動代扣繳，至今年8月底前每成功扣繳1筆款項、將回饋將來銀行獨家100「N點」，最高可回饋3筆共300N點；加上當今「無現金」風潮正流行，將來銀行再提供每月66次App或網路銀行轉帳免手續費、6次跨行提款免手續費的好康，讓無論是網路購物、同事或親友聚餐，都有更簡捷便利的個人金融管理。

同時將來銀行並相中暑假正是旅遊旺季，進而在原有「刷『將將卡』一般消費享1.5％回饋無上限」與「海外刷卡加碼3.5％回饋」兩項服務外，再加碼不限國家的「海外刷卡回饋5.5％」福利，因此「將將卡」卡友將可享國內刷卡1.5％的回饋無上限，以及海外刷卡回饋最高達10.5％的強勢優惠。由於一般銀行的海外刷卡常需特定國家才擁有專案高回饋比例，但不在名單內的國家則落回原一般回饋率，將來銀行此舉則滿足全世界跑透透的生活玩家，無論歐美、東協10國、澳洲、馬爾地夫等不常出現在「高回饋地區」內的國家皆可享有10.5%的高額刷卡回饋，玩得開心、「刷」得聰明。

同時將來銀行原已與LINE Pay、icash Pay、全盈支付等電子支付業者合作，日前再將「將將卡」延展至醫療院所及i繳費平台，無論健保費、停車費、電信費、汽機車燃料費或繳交學費，現在都有更聰明的支付選項。優惠活動已由即日起開始，快閃兩周、僅至6月30日（五）為止。更多詳情，則可參考將來銀行官方網站：https://nxb.tw/524dkw/。

將來銀行推出的新申辦存款帳戶綁定優惠活動，已由即日起開始，直至6月30日為止。圖／將來銀行提供
將來銀行推出的新申辦存款帳戶綁定優惠活動，已由即日起開始，直至6月30日為止。圖／將來銀行提供
將來銀行推出超優惠快閃活動，即日起至6月30日以邀請碼「NEXT1150」新申辦將來銀行存款帳戶並完成裝置綁定，將獲三項強勢優惠，總值高達1,150元。圖／將來銀行提供
將來銀行推出超優惠快閃活動，即日起至6月30日以邀請碼「NEXT1150」新申辦將來銀行存款帳戶並完成裝置綁定，將獲三項強勢優惠，總值高達1,150元。圖／將來銀行提供
將來銀行原已與多家電子支付業者合作，日前再將「將將卡」延展至醫療院所及i繳費平台，帶來更簡捷便利的生活金融可能。圖／將來銀行提供
將來銀行原已與多家電子支付業者合作，日前再將「將將卡」延展至醫療院所及i繳費平台，帶來更簡捷便利的生活金融可能。圖／將來銀行提供

快閃 帳單 無上限

延伸閱讀

繼Costco後 國泰世華銀再痛失SOGO聯名卡 8月中終止合作

萬事達卡調查 逾七成民眾先搶機票再排旅遊行程

因旅費高漲、機票太貴 調查指出國人出現三大旅遊趨勢轉變

先買車或趁早理財？她舉「80萬車價」為例：5年後差距超過百萬

相關新聞

持續1小時！台北市、新北市劇烈大雷雨 注意雷擊

中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時。

最快6月底上路！ 未讓行人、1年內違規記點6點 都要道安講習

立法院通過《道路交通管理處罰條例》部分修正案，配合條文修正，交通部今公告「道路交通安全講習辦法」修正草案，新增應...

最新疫苗病株建議出爐 新冠疫苗擬接種XBB.1.5單價

新冠肺炎疫情於秋冬可能再度來臨，為做好事先防範，莫德納正在研發新疫苗。美國FDA已經拍板建議選用XBB作為疫苗變異株。疾管署副署長羅一鈞表示，可能會是以XBB.1.5座為主要流行株，疾管署會持續跟莫德納公司保持聯繫，並且預計採單價疫苗接種。

獨／申請外勞仍用巴氏量表 勞衛2部開會：將優化現有流程

三總神經科醫師月初因未開立巴氏量表，遭病人家屬毆打，引發巴氏量表存廢討論。勞動部、衛福部本周舉行會議，衛福部長照司副司長...

影／湯匙不只能吃東西！廚房兩妙用 輕鬆解決水煮蛋殼和罐頭

說到湯匙，一般人想到的都是做為餐具，拿來舀湯舀食物吃而已。不過最近有位日本網友，就分享了湯匙在廚房裡，除了能拿來吃東西之外，還有另外兩個神奇妙用。

兒童感冒常用抗組織胺恐傷腦？基層醫療協會出聲了

近期因為新北市板橋區某幼兒園餵藥疑雲，兒童用藥安全問題引起大家專注，更有人提出含有抗組織胺的感冒藥水可能影響兒童記憶力、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦