海外這樣刷最聰明！將來銀行推新帳戶神優惠 兩周限定

精打細算的時代，個人金融管理的一舉一動都需要更聰明的選擇。將來銀行（NEXT BANK）推出優惠活動，只要使用邀請碼「NEXT1150」新申辦存款帳戶並完成裝置綁定，將獲新戶禮、指定代扣繳點數回饋與旅遊海外刷卡加碼回饋，總值上看1,150元，活動僅限兩周快閃推出，直至6月底止。

由於代繳、代扣已是未來生活的新日常，將來銀行原就為首家與「台灣票據交換所」合作ACH（Automated Clearing House）自動代扣繳機制的純網路銀行，因此近日再將回饋延伸至帳單扣繳服務：舉凡符合前述條件的新戶申辦特許公用事業，或他行信用卡帳單自動代扣繳，至今年8月底前每成功扣繳1筆款項、將回饋將來銀行獨家100「N點」，最高可回饋3筆共300N點；加上當今「無現金」風潮正流行，將來銀行再提供每月66次App或網路銀行轉帳免手續費、6次跨行提款免手續費的好康，讓無論是網路購物、同事或親友聚餐，都有更簡捷便利的個人金融管理。

同時將來銀行並相中暑假正是旅遊旺季，進而在原有「刷『將將卡』一般消費享1.5％回饋無上限」與「海外刷卡加碼3.5％回饋」兩項服務外，再加碼不限國家的「海外刷卡回饋5.5％」福利，因此「將將卡」卡友將可享國內刷卡1.5％的回饋無上限，以及海外刷卡回饋最高達10.5％的強勢優惠。由於一般銀行的海外刷卡常需特定國家才擁有專案高回饋比例，但不在名單內的國家則落回原一般回饋率，將來銀行此舉則滿足全世界跑透透的生活玩家，無論歐美、東協10國、澳洲、馬爾地夫等不常出現在「高回饋地區」內的國家皆可享有10.5%的高額刷卡回饋，玩得開心、「刷」得聰明。