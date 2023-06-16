旅行團責任險調整過失認定引爭議 觀光局：讓業者有法源依據

交通部去年底預告修正「旅行業管理規則」條文，提高旅客責任保險意外死亡投保金額從200萬元至250萬元，但旅行業不滿指出，無過失責任被改為有過失責任認定，恐影響消費者及業者權益。交通部觀光局指出，過去旅客責任險多為約定俗成採無過失責任判賠，為讓保險業者有法源依據，因此根據「保險法」明確定義為有過失責任認定。

旅行社總會國旅召集人林義順、國民旅遊發展協會創會理事長朱永達近日向相關單位陳情，認為旅客責任保險調整為有過失責任認定是剝削消費者權益。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也說，若改為有過失責任認定才可理賠，獲賠的機率將大幅降低，等同讓旅遊保險走回頭路。

李奇嶽表示，現行規定最低保額為200萬元、上限500萬元，無過失責任即可理賠，但隨著物價通膨，保額下限2、30年都沒改變，現在雖來擬將最低保額提升至250萬元，但除了250萬元為無過失責任認定，250萬元以上至500萬元皆被改為須顯有過失才可理賠，且須經訴訟裁定。

觀光局表示，根據發展觀光條例，觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業及民宿經營者，於經營各該業務時，應依規定投保責任保險，辦理旅遊行程期間因意外事故致旅客或隨團服務人員死亡或傷害，不論有無過失，請求權人得向保險人請求保險給付。

觀光局指出，過去「旅行業管理規則」因無明確條文寫出旅客責任保險採有過失責任認定，因此多約定俗成無過失責任也判賠；近年保險業認為應有明文規定較能做為理賠依據，又因保險法規定「責任保險人於被保險人對於第三人，依法應負賠償責任，而受賠償之請求時，負賠償之責」，因此根據「旅客責任保險」定義，明確規範為有過失責任認定。另為避免消費者及業者反彈，仍保有最低保額250萬元為無過失責任。